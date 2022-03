Sletter alle som støtter Putin: – Det blir for mye for meg

Russiske myndigheter har forbudt alle former for protester mot krigen i Ukraina. Den siste uken skal tusenvis av demonstranter som har protestert mot Ukraina-krigen blitt pågrepet. Også barn.

Fredag demonstrerte russere i Norge mot den russiske invasjonen.

Flere av demonstrantene turte ikke å stå frem med navn, i frykt for represalier.

Russiske Ekaterina Kulieva (37) er ikke redd for å uttrykke åpen støtte til Ukraina, men er klar over at det kan få negative konsekvenser.

– Det kan føre til at min sosiale sirkel blir mindre, sier hun.

Les også: Ukrainske Sergii (65) til NRK: – Vi er veldig redde og nervøse

Sletter Putin-tilhengere

Kulieva sier at hun ikke støtter politikken til den russiske regjeringen, og at hun ikke har gjort det på mange år.

Da hun bodde i Russland turte hun likevel ikke å gi åpen støtte til opposisjonelle politikere.

– Jeg skulle ønske at jeg ikke var så feig da, sier hun.

For Kulieva har krigen ført til endrede relasjoner til venner og bekjente.

Selv snakker hun ikke lengre med patriotiske, nasjonalistiske russere.

Hun har slettet alle i vennelisten sin på Facebook som støtter krigen i Ukraina.

– Jeg har ikke energi til å prate med de, jeg klarer det ikke. Det blir for mye for meg, sier hun.

Flere russere møtte opp for å markere at de ikke støtter krigen i Ukraina Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Prøver å overbevise nøytrale

Likevel holder Kulieva fortsatt kontakt med russere som har inntatt et nøytralt ståsted til krigen. Hun forsøker å overtale de til å bli kritiske, ved å blant annet dele utenlandske nyhetsartikler med de.

Artiklene må hun sende på e-post, siden sosiale medier som Facebook og Twitter har blitt blokkert av Russland.

Kulieva medgir at det var enklere å være kritisk til Putin-tilhengere før krigen brøyt ut:

– Før kunne jeg tenke at det hadde blitt lurt eller baserte seg på feilinformasjon, men nå vet jeg at det er veldig mange i Russland som er nøytrale eller positive til krigen fordi de er redde, sier hun.

Frykter represalier

– Veldig mange har behov for å si høyt, for det første at det er en krig, for det er ikke lov i Russland, og for det andre at de er imot den krigen. Det er viktig at folk i verden ser at ikke alle russere støtter dette, sier en kvinne som hadde møtt opp på demonstrasjon i Trondheim på fredag.

Kvinnen vil ikke ha navnet sitt på trykk. I likhet med mange andre russere som demonstrerer frykter hun represalier.

Hennes egen familie i Russland støtter krigen, noe hun tror skyldes informasjonen de får fra russiske styresmakter.

– Det er vondt å tenke på. For min del er det en uløselig moralsk konflikt, sier hun.

Kvinnen har familie i Russland som støtter Putins invasjon av Ukraina. Hun opplever det som sårende og vanskelig. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ukrainske venner krever handling

Kvinnen sier at hennes forhold til sine ukrainske venner har blitt påvirket av den russiske invasjonen. Vennene hennes lider, og hun føler at de krever at hun tar et tydelig standpunkt.

– De krever en handling fra oss. Vi føler på en stor forpliktelse, men samtidig er det store forventninger som vi ikke kan stå til. Vi kan ikke fullføre det de vil, sier hun.

Hun håper at folk er rause og viser hverandre støtte fremover:

– Det er mørke tider både for ukrainere og russere. Jeg håper at nordmenn flest kommer til å vise støtte og sympati, og tørre å snakke om det og spørre hvordan det går, sier hun.