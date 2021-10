Siktelsen utvidet til drapsforsøk: Våpenet er fortsatt ikke funnet

Natt til torsdag 30. september ble en mann i 40-årene skutt på Lademoen i Trondheim. Skytingen skjedde utendørs i det tett bebodde nabolaget.

To personer, en mann og en kvinne i 50-årene, ble kort tid etter siktet for grov kroppsskade.

Nå er siktelsen skjerpet til å gjelde drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

Har fortsatt ikke funnet våpenet

– På bakgrunn av den informasjonen vi sitter på nå mener vi det er riktig å endre siktelsen til drapsforsøk, eller medvirkning til dette, sier politiadvokat og påtaleansvarlig, John R. Sødahl Furunes.

Politiet har gjort et omfattende etterforskningsarbeid de siste to ukene, med avhør, tekniske undersøkelser og ransaking. De har også hentet inn og gått gjennom digitale spor.

Men de har fortsatt ikke funnet våpenet som mannen ble skutt med.

– Å finne våpenet er noe vi prioriterer høyt, og vi jobber på flere fronter for å lykkes med det, sier Furunes.

Krever forlenget isolasjon

De siktede ble fredag 1. oktober varetektsfengslet i fire uker. To av dem i full isolasjon.

Isolasjonsperioden utløper altså i dag, fredag. Politiet krever at isolasjonsperioden for de to fortsetter i ytterligere to uker.

Trøndelag tingrett skal ta stilling til dette i et rettsmøte klokken 13.

Erkjenner ikke straffskyld

Advokat Jasmin Gheshlaghi forsvarer den siktede kvinnen.

Hun sier til NRK at klienten hennes ikke erkjenner straffskyld, verken etter den gamle eller nye siktelsen.

De to siktede skal være gode venner. Begge har nektet for å ha noe som helst med skytingen å gjøre.

Arve Røli er mannens forsvarer.

– Han erkjenner ikke straffskyld, og motsetter seg fortsatt isolasjon, sier han til NRK.