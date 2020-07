Vinduet er knust og man ser at det er avfyrt skudd mot huset. Politiet fikk først melding fra beboeren i huset.

Det ble først meldt om ett hus som var beskutt, men det viser seg at det er to hus som har knuste vindu.

– Vi gjør tekniske undersøkelser og en del avhør vil bli gjort, sier operasjonsleder i politiet, Ebbe Kimo.

En mann er pågrepet.

– Han er mistenkt for å ha avfyrt skuddet. Omstendighetene rundt er noe vi etterforsker, sier Kimo.

Skjøt ikke for å skade

Politiet tror ikke mannen skjøt mot husene for å skade noen, men han er nå siktet.

– Det blir uforsiktig omgang med våpen som er utgangspunktet for at vi pågriper han. Hva han vil bli siktet for, kommer senere i etterforskningen.

Mannen i 40-årene sitter nå i avhør hos politiet i Trondheim.