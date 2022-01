Slik ble naturoppsynet hindret i å ta ulovlige skuterkjørere

Da Statens naturoppsyn (SNO) skulle ut på oppdrag i Budal i Midtre Gauldal sist lørdag, oppdaget de at skuterhengerne deres var låst igjen med wire. I tillegg var det løsnet hjulbolter på en av tjenestebilene deres.

– Politiet måtte klippe opp wirene for å få ut skuterne. I tillegg så vi at flere hjulmuttere på en av bilene hadde en annen farge. Disse var «tilfeldigvis» også løse, sier Ole Morten Sand, ansvarlig for tilsyn med motorferdsel i SNO Trøndelag.

SNO får mange tips fra allmenheten om ulovlig kjøring, og vi vet i hvilke områder dette skjer, sier naturoppsyn Ole Morten Sand. Foto: Statens naturoppsyn

Selv om Sand er godt kjent med både ulovlig kjøring og villmannskjøring, ble han overrasket over sabotasjen.

– Ja, jeg blir det. Når de begynner å hindre oss i å gjøre jobben vår, blir det en litt annen alvorlighetsgrad. Vi er jo ikke ute etter å ta noen. Vi vil bare ha dette i lovlige former.

Men dette er ikke første gang SNO Trøndelag opplever hærverk på utstyret sitt. I fjor ble bildekkene deres skåret opp i Soknedal. Det samme har tidligere skjedd i Selbu. Også andre steder i landet har noen ødelagt dekk og løsnet muttere på SNOs biler.

Politiet sikret seg spor i snøen ved SNOs biler og hengere i Budal. Foto: Politiet

– Noen få som ødelegger for mange

Såkalt fornøyelseskjøring er i utgangspunktet ikke tillatt i Norge. Etter en lovendring i 2015, kan kommunene likevel tillate egne snøskuterløyper for slik kjøring. Trøndelag har flere godkjente løyper, men ingen i for eksempel Budal, hvor helgas sabotasje ble utført.

– Vi ser jo at det selges flere og flere skutere, og de vil jo bli brukt. I fjor hadde vi en «all time high» hva ulovlig kjøring angår. Det er ennå tidlig i denne sesongen, men tipsene ramler inn, sier naturoppsyn Sand.

Han sier mange er glad for at SNO utfører kontroller, for de ser at skiløyper og turområder blir kjørt i stykker. Sand understreker at det er små miljøer som ødelegger for de mange.

– Jeg har sett litt på kommentarfeltene på sosiale medier, og det ser ikke ut som de som gjør hærverk får så mye forståelse blant allmenheten.

Kommentarfeltet vitner om ulike meninger om både SNO og de kriminelle skuterkjørerne. Foto: Fra fb-siden til politiet på Heimdal, Melhus og Klæbu

Hindring av offentlig tjenestemann

– Ulovlig skuterkjøring er én ting, men det er ille når folk begynner å sabotere for de som skal kontrollere, sier leder i Gauldal politistasjonsdistrikt, Ole Petter Rustad, til NRK.

Bra slike blir tatt. De ødelegger for de som jobber for seriøse aktører, som prøver å få til scooterleder i sine kommuner – og som ønsker å drifte disse innenfor loven. Håper de får bøter så det svir. Kommentar på fb-siden til politiet på Heimdal, Melhus og Klæbu

Ajourhavende jurist i Trøndelag politidistrikt Hanne Sivertsen Berg bekrefter at politiet har anmeldt saken, på vegne av SNO.

– Anmeldelsen går på hindring av offentlig tjenestemann, siden hengerne med skutere inni var låst igjen, sier hun.

Mandag formiddag var selve etterforskinga ennå ikke i gang.

Fulgte sporene og tok gjerningsmennene

Sabotasjen i Budal er ikke den eneste snøskutersaken politiet i Trøndelag har hatt i helga. Samme dag anmeldte SNO to personer for ulovlig skuterkjøring i Flåmarka i Melhus. En forsøkte å stikke av fra kontrollen, og fikk skuteren inndratt.

Dere er i alle fall nr. 1 til å provosere fram kriminelle handlinger blant ungdommene som er ute og koser seg! Kommentar på fb-siden til politiet på Heimdal, Melhus og Klæbu

Søndag fulgte politiet opp tips om ulovlig skuterkjøring i utmark fra Kvål i Melhus. Patruljen fant sporene, og fulgte dem ned til bebyggelsen.

Der sammenliknet de sporene i snøen med beltene på skuterne de fant. To unge menn ble anmeldt for kjøring i utmark og kjøring uten gyldig førerkort.

Begge er avhørt, og begge har erkjent straffskyld.

To unge menn ble tatt for ulovlig kjøring, etter at politiet sammenliknet sporene i snøen med beltene på skuterne deres. Foto: Politiet

Ikke nok ressurser

Ansvarlig for tilsyn med motorferdsel i SNO Trøndelag, Ole Morten Sand, sier de langt ifra har nok ressurser i forhold til oppgavene sine.

De prioriterer hvilke områder de skal kontrollere i samarbeid med politiet og Statsforvalteren.

– Slik det er nå, foregår det mye. Vi kunne holdt på døgnet rundt. Vi synes det er veldig viktig å prøve å følge opp tipsene vi får.

Det kan være vanskelig å vurdere hvor et skuterspor går, og om det er ulovlig. Da hjelper det godt med oversiktsbilder fra småfly eller helikopter: