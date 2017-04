Skulle sjekke en utforkjøring – fant fem kilo marihuana

Politiet mottok forrige torsdag en melding om en utforkjøring på E6 nord for Harran i Grong kommune.

Det var ingen folk å se på stedet.

– Et av de største beslagene

Lensmann i Grong, Birger Håpnes forteller at dette er et av de største narkotikabeslagene de har gjort. Foto: Politiet

– Da vi hadde sjekket bilen og området rundt fant vi en eske som inneholdt rundt 5,5 kilo marihuana, sier lensmann i Grong, Birger Håpnes.

I tillegg fant de 113 gram kokain i bilen.

– Det hender jo med jevne mellomrom at vi beslaglegger narkotika, men denne gangen er nok et av de største beslagene vi har gjort i Grong.

Det var Trønder-Avisa som først omtalte saken.

Pågrepet på stedet

– Eierne av bilen hadde vært borte bare et øyeblikk for å ordne en leiebil. Da vi var ferdige med å sjekke området, kom de tilbake. De ble mistenkt på grunnlag av det vi hadde funnet og pågrepet på stedet.

Eierne var to Harstadværinger. De erkjente at narkotikaen var deres.

– Vi vet ikke sikkert hva planen deres var, men jeg regner med at de hadde vært sørover for å skaffe denne narkotikaen og var på vei hjem nordover for å videresalg.

Håpnes forteller at det ennå gjenstår en del etterforskning.

– De to personene er dimittert og på vei hjem til Nord-Norge. Saken er ikke ferdig behandlet ennå. Etter hvert vil påtalemyndigheten ta en vurdering på eventuelle straffereaksjoner.