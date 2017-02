Skuffet fanklubb: – Hun hadde for dårlige ski

– Nei, dette var ikke artig, sa en tydelig oppgitt Oddny Busklein, etter å ha sett Marit Bjørgen gå ut av VM-sprinten allerede i kvartfinalen.

Lederen i Bjørgens fanklubb og har hatt stor tro på en pangstart i Lahti. Nå mener hun skiene har skylda for at konkurrentene ble for sterke i Lahti-VMs første distanse.

Marit Bjørgen etter målgang under kvartfinalen torsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Resten blir bra

– Dessverre røk hun ut, men i Oberstdorf i 2005 var det bare 16 som gikk videre fra prologen, og Marit gikk ut da også. Men hun tok tre gullmedaljer etterpå, blant annet under tremila. Der var det utklassing. Jeg setter derfor min lit til at resten av VM blir bra denne gangen også, sier Busklein.

Hun og ektemannen Fredrik måtte følge sprinten fra sofaen på Lundamo, men i natt setter de seg på flyet over til Finland, for å heie frem skistjernen.

– Vi er 45 stykker som reiser nedover til Lahti for å følge Marit resten av mesterskapet, og det gleder vi oss veldig til, sier Busklein.

Bjørgen har gjort et solid comeback etter at hun fødte sønnen Marius i desember, 2015. Oddny og resten av fanklubben tror dette Lahti-VM blir nok et suksess-mesterskap for Rognes-jenta.

– Det viser hvor sterk Marit er, hun har kommet tilbake som et skudd, sier Busklein.