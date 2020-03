– Det har vært sjikanerende rop fra salen som ikke er holdbart. Det går på seksuell legning.

Det sier skuespiller ved Trøndelag Teater, Ståle Kvarme Tørring, til NRK.

Han gikk nylig ut på Facebook for å gi klar beskjed om hva han syns om de siste hendelsene ved Trøndelag Teater, der forestillingen «Jesus Christ Superstar» går i disse dager. I en scene svikter Judas Jesus med et kyss.

To ganger den siste tiden har det kommet stygge rop fra salen til scenen, ifølge Tørring.

OPPRØRT: Skuespiller Ståle Kvarme Tørring. Foto: Trøndelag Teater

Opprørt over homohets

– Da er det type «fy faen» med det ordtrykket som gjør at vi skjønner at det ikke er hyggelig ment, sier Tørring.

Han er selv en del av forestillingen, og forteller at han er opprørt over disse tilropene om «homser» fra salen. Skuespilleren sier han ikke klarer å sitte stille og la det skje.

– Det er ikke greit. Det sitter folk som kan reagere svært negativt på det.

Han sier han har tenkt mye på unge publikummere.

– Jeg liker ikke å tenke på at det kan sitte unge mennesker i salen som hører disse kommentarene og blir livredde. Jeg kan ikke som privatperson eller menneske la det skje uten at det blir motsagt.

På Hovedscenen spiller vi for tiden musikalen "Jesus Christ Superstar". I den siste tiden har vi opplevd to tilfeller... Publisert av Trøndelag Teater Mandag 2. mars 2020

Teatersjefen: – Veldig beklagelig

Teatersjef ved Trøndelag Teater, Elisabeth Egseth Hansen, er lei seg for det som har skjedd.

– Jeg syns det er veldig beklagelig. Det er uakseptabelt at flere av våre skuespillere får vonde opplevelser etter tilrop fra publikum.

Egseth Hansen sier de nå tar kontakt med publikum.

– Vi tar kontakt med grupper som har vært her for å opplyse hva vi har erfart. Vi har også gått ut med en uttalelse på hjemmesiden vår om at Trøndelag Teater har nulltoleranse når det gjelder hets og trakassering. Det skal være et åpent hus og et møteplass uavhengig av bakgrunn, etnisitet, religion, legning og kjønn.

Hun mener teateret også må vise at det ikke er greit.

– Vi ser i Europa at det er bevegelser i feil retning. Det er også tilbakeskritt i homofile sine rettigheter. Så derfor er det så viktig å slå hardt ned på det.