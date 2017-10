Skremt over forgiftet kveite

SV er skremt over at Sklinnabanken utenfor Leka er stengt for alt kveitefiske, og at man ikke vet årsaken til at kveita er uspiselig på grunn av miljøgifter. Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken vil be miljøminster Vidar Helgesen om en redegjørelse om saken.