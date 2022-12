For to år siden la det skotske fotballforbundet ned forbud mot at barn og unge under 17 skulle trene på heading og nikking.

Nå går de enda lenger.

De har snakka med 50 proffklubber for både menn og kvinner rundt i landet, og laga ei ny retningslinje for alle voksne fotballspillere.

Resultatet er klart. Heading skal reduseres.

Hode mot ball

Først og fremst sier regelen at fotballspillerne ikke skal nikke og heade dagen før og etter kamp. I tillegg skal det trenes på nikking maks én gang i uka.

John MacLean har vært lege i det skotske fotballforbundet i over 20 år, og har også vært involvert i forskninga på området.

– Målet er å redusere den mulige oppsamla effekten av heading, sier han.

I 2019 viste en studie av skotske dødsregistre at profesjonelle fotballspillere har 3,5 ganger høyere risiko enn andre for å dø av hjernesjukdommer som demens. Den slo ikke fast hva som var grunnen til det.

Skepsis

Truls Dæhli er toppfotballsjef i Norges Fotballforbund. Han sier mulig risiko for hjerneskader er noe de er obs på og som de følger tett.

– Men per nå har ikke vi noen intensjon om å innføre det skottene har gjort.

Samtidig sier han at om det kommer ny forskning, så vil de ta hensyn til det.

Toppfotballsjef Truls Dæhli vil ikke innføre begrensninger på nikking i Norge. Foto: Lise Åserud

Lege Stian Kirkerud Sandmo har forska på mulige skader på hjernen på grunn av headinger i fotball.

Han er usikker på om det skottene gjør nå har noen effekt.

– Disse små grepene virker i stor grad å være symbolske for å vise endringsvilje. Om det faktisk gagner spillernes hjernehelse er det ingen som kan si ut fra det kunnskapsgrunnlaget vi har i dag.

Stian Kirkerud Sandmo har blant annet forska på effektene av nikking hos 14- til 16-åringer. Foto: Aleksander Båtnes / NRK

Han mener de nye reglene i verste fall kan ha motsatt virkning.

Liten grunn til bekymring

Sandmo mener at hvis spillerne trener mindre på nikking, kan de bli dårligere på det.

Det kan føre til at hvert enkelt støt mot hodet blir kraftigere, i tillegg til at det kan føre til høyere risiko for hjernerystelser når spillerne først går i hodedueller i kampene.

– Tiltaka er lite veileda av spesifikk vitenskap.

Sandmo sier at de som spiller på et høyt nivå faktisk har høyere risiko for hjerneskader og demens enn andre.

Professor Thor Einar Andersen, som er leder for medisinsk komite i Norges Fotballforbund og Idrettens helsesenter, er enig med Sandmo.

Han sier det ikke er noen grunn for verken proffspillere eller andre å være bekymra for at man kan få demens av heading.

Svimmel

– Jeg trur jeg ville begynt i andre enden og sørga for at flere fotballspillere som får en smell i hodet blir tatt ut av trening og kamp. Der er det mer å hente.

Thor Einar Andersen sier heading er en del av fotballen og at det handler om å gjøre det med best mulig teknikk. Foto: NRK

Andersen råder både spillere, trenere og dommere til å følge med hvis noen blir øre, svimle eller kjenner at det svartner etter en hard duell.

– Det gjelder i barnefotballen, på senior breddenivå og i toppfotballen. Jeg trur det er mindre fokus på dette i barnefotballen og nedover i divisjonene. Dette vil, basert på det kunnskapsgrunnlaget vi har, være det viktigste tiltaket vi gjør framover.