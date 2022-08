– Vi hadde egentlig ikke hørt noe om det før første skoledag. Det er mye færre timer – vi har vel egentlig bare engelsk og litt matte nå.

Det sier Åse Vik Larsen som kommer fra Hattfjelldal i Nordland.

Nylig var hun en av de spente elevene som hadde første skoledag på Steinkjer videregående skole i Trøndelag.

– Ellers har vi treninger. Det er korte dager og lite sosialt med klassen, sier hun som har startet på VG1 idrettsfag.

– Vi begynner å bli en gjeng likevel, men det hadde vært mer sosialt om vi hadde hatt flere timer.

Her streiker lærerne utafor Steinkjer videregående skole. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Vi har blitt vant

Kommunepsykolog i Steinkjer, Trude Hoff, påpeker at det aldri er beleilig med lærerstreik.

– Elevene er spente, og det er litt skrekkblanda fryd. Men vi må huske at vi har blitt vant til å tåle både plan b og c, og at vi har vent oss til å være fleksible, sier hun.

For de fleste ungdommene vil det gå veldig greit med lærerstreik tror Hoff.

– Og så vil det være noen som føler seg ganske alene, fordi alt er nytt og de ikke har fått etablert vennskap og sånt. Da har jeg lyst til å minne på at det er lærerne som er i streik; ikke helsesykepleierne og helsestasjonen – alle hjelpetjenestene er der.

Trude Hoff, kommunepsykolog i Steinkjer, oppfordrer elevene til å finne på noe sosialt – og inkludere dem som er nye. Foto: Sigrun Hofstad / NRK

Peder Grønnesby Bragstad fra Inderøy er også ny på skolen i Steinkjer.

Selv tar han buss til skolen, og forteller at det blir en del venting når det er få skoletimer om dagen.

– Er vi heldige kan vi rekke å ta en buss, men gjør vi ikke det kan vi bli ventende i to timer. Vi får et opplegg, men det blir litt mye venting. Og hybelboerne drar fort heim, så de har jeg blitt minst kjent med.

God på egenlæring

Begge de ferske videregåendeelevene hadde håpa det skulle bli annerledes etter to år med korona.

– Det har vært litt tyngre enn de andre åra. Jeg kommer fra en liten plass, og har ikke vært så mye påvirka. Men vi har merka det, og jeg hadde håpa at dette året skulle bli litt mer normalt, sier Larsen.

– Akkurat nå i starten er det sosiale vi mister mest. Men varer det lenger vil det gå over til det faglige også.

Peder Grønnesby Bragstad sier han har blitt god på egenlæring de siste åra. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Hell i uhell – etter de to siste åra har elevene blitt gode på egenlæring, ifølge Bragstad.

– Jeg har lagt til meg noen rutiner, så det skal gå bra med egenlæring for min del. Men jeg håper det går over snart, så vi kommer over til en normal skolegang.

– Tåler mye

I tillegg til at kommunepsykologen oppfordrer elevene til å ta kontakt med tjenestene ved behov, oppfordrer hun alle til å ta initiativ til å finne på noe sosialt – og inkludere de nye.

– Det er alltid verst for dem som har kommet ny til, og som bor på hybel. Kjennes det veldig trasig, vil jeg oppfordre dem til å reise heim når de vet at de ikke har undervisning og kjenner at dette ikke er noe ålreit, sier Hoff.

– For dem som kjenner at det går an å være sosial likevel, så vil jeg oppfordre til det.

Videre viser kommunepsykologen til forskning og kartlegging etter korona.

– Selv om vi kan få inntrykk av at det har gått dårlig for veldig mange – så har det gått veldig bra for veldig mange. Noen har hatt det strevsomt, og har hatt behov for hjelp i etterkant. Men det er viktig at vi normaliserer dette. Vi tåler ganske mye når vi har det trygt ellers.

Liv Karin Olsen Flakk, assisterende rektor Steinkjer videregående skole, sier skoleledelsen prøver å gjøre det beste ut av situasjonen. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Får forståelse

Liv Karin Olsen Flakk er assisterende rektor ved Steinkjer Vgs.

På spørsmål om hun er bekymra for de nye elevene, svarer hun at skoleledelsen prøver å gjøre det beste ut av situasjonen og hjelpe elevene så godt de kan.

– Vi er klar over at det er enkeltelever som synes det er litt utrygt å komme på skolen når det er lite undervisning og store deler av dagen ikke er planlagt. Vi bruker de ressursene vi har, og prøver å ha ekstra tilsyn.

Utenfor skolen sitter Ingrid Fornes med gul vest. Hun er streikende lærer ved Steinkjer Vgs.

– Vi opplever at folk støtter opp og skjønner hvorfor vi har måtte tatt et så drastisk valg. Vi er forberedt på at det kan bli langvarig, sier hun.

Læreren opplever også støtte blant elevene, noe førsteårseleven Åse Vik Larsen kan skrive under på.

– Det er klart at vi har forståelse for det. Det er en viktig sak, og så er det ikke alle lærerne som har valgt det selv – så vi kan ikke være sure for det heller.