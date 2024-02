Her har det hatt mobilfri skole i 19 år

Onsdag kom det nye ny nasjonal anbefaling om at mobilen må ut av det norske klasserommet.

For barna som går på Høylandet barne- og ungdomsskole er dette ikke noe nytt.

Skolen har vært mobilfri siden 2005.

– Jeg tror det er positivt. Det gjør oss sosiale. Vi bruker mye bøker og har mye tid til lesing, men det er litt kjedelig av og til, sier Karoline Grannes Pettersen, som går i 9. klasse på Høylandet barne- og ungdomsskole.

Mer ro og konsentrasjon

Rektor ved Høylandet barne- og ungdomsskole, Eskil Skarland, mener det er bra at Utdanningsdirektoratet og regjeringen nå anbefaler mobilfrie skoler.

– Det blir mer ro og konsentrasjon. Vi som er voksne vet jo også at når du sitter med mobiltelefonen er det lett å glemme seg bort, sjekke nyheter, sosiale medier og bruke den til andre ting. Så det at mobil er et forstyrrende element er jeg helt sikker på, sier han.

Rektor Eskil Skarland og lærer Dagrunn Fjerdingen mener mobilfri skole har fungert godt hos dem. Foto: Espen Sandmo / NRK

Skolen har vært mobilfri i snart 20 år. Men det betyr ikke at elevene aldri får bruke mobiltelefonen.

– Nei, det er ikke sånn at den ikke kan brukes i det hele tatt. Om det er undervisningsopplegg der det passer med telefon får elevene bruke den, sier lærer Dagrunn Fjerdingen.

– Det er bra

Elevorganisasjonen er på sin side kritiske til anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet

Leder Petter Andreas Lona sa til NRK på onsdag at skolen har et ansvar for å lære opp elever i trygg mobilbruk.

– Samfunnsproblemet med mobilen er jo at elevene skroller på TikTok til klokka tre på natta. Et mobilforbud kommer ikke til å løse de problemene. Mobilen er en viktig del av hverdagen ellers i samfunnet. Ved at skolen da sier at man ikke skal røre mobilen i det hele tatt, så får ikke skolen en sjanse til å lære elevene å bruke mobilen på en trygg måte, sa Lona.

Leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll, er fornøyd med anbefalingen om mobilfri skole. Foto: Torstein Brechan

Det er Utdanningsdirektoratet som har utarbeidet denne anbefalingen, på vegne av regjeringen. Også Utdanningsforbundet stiller seg bak denne anbefalingen.

– Situasjonen i dag er jo at nesten alle grunnskoler allerede har regler for dette. Så lenge dette er en anbefaling fra myndighetene er det samtidig opp til skolen og lærerne å gjøre en vurdering for hvordan er fornuftig å bruke mobilen faglig i undervisningen. Det er bra, sier leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvoll.

Han legger også til at Utdanningsforbundet er glade for at kommer tydelige anbefalinger, og at det ikke blir lovregulert.

– Det blir opp til skolene å velge hvordan de skal følge dette, legger Røsvoll til.

Mye engasjement

Saken om anbefalingen skapte sterkt engasjement i kommentarfeltet onsdag. Torsdag hadde 642 personer sagt hva de mente om forslaget.

Gunnar Oland Åsen, som er barnepsykolog ved Sørlandet sykehus, var en av dem som støttet Utdanningsdirektoratets anbefaling om mobilforbud på NRKs kommentarfelt onsdag.

«Endelig kommer dette forslaget – og som barnepsykolog er jeg svært glad for at barn nå vil komme til å kjede seg nok til å finne tilbake til forpliktende sosial samhandling?»

Men Åsen stilte samtidig spørsmålet om foreldrene til skolebarna klarer å legge bort mobilen ved middagsbordet.

– Når foreldre ikke klarer å følge de samme retningslinjene som barna når det gjelder mobilbruk, så vil det etter all sannsynlighet føre til at barn har vanskeligheter med å følge de bestemmelsene som skoleverket nå muligens kommer til å innføre, utdyper han torsdag.

– Sånn er det

Elevene på Høylandet barne- og ungdomsskole er godt vant til at mobilen skal i mobilskapet, og lærerne har ikke noe problem med å få dem til å gjøre det.

– Jeg hadde 8.-klassen i begynnelsen av dagen i dag. Da de kom inn døren var det første de gjorde å spytte ut tyggisen, også la de fra seg telefonen i mobilskapet som henger rett innenfor døra, ler Fjerdingen.

– Det er ikke et spørsmål en gang, fordi de vet at det er sånn det er, avslutter hun.