Skogens konge nektet å flytte seg for Magne Olav

Det er bare å vike når man møter skogens konge på en smal sti i skogen.

Det fikk Magne Olav Aarsand erfare.

På videoen kan man se at Aarsand prøver så godt han kan å snakke elgen til fornuft, men at han må ta turen ut i bushen for å la overmakten passere.

Erling Johan Solberg er seniorforsker og ansatt i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Foto: Norsk institutt for naturforskning / NINA

– Elgen er som regel et fredelig dyr, men man må vise respekt. Det høres ut som denne mannen har opptrådt på riktig måte, sier Erling Johan Solberg, som er seniorforsker og ansatt i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Må skyte mer elg

Han sier det er viktig å møte de store dyrene med respekt.

– Det er ikke uvanlig å møte elg for eksempel i Bymarka i Trondheim. Deler av dette området er skånet for jakt, og her er elgen kanskje mer oppsøkende og mindre redd mennesker. Men det er viktig å holde en viss avstand, for de har kapasitet til å skade deg, sier han til NRK.no.

Det er størst sjanse for å møte aggressiv elg på slutten av vinteren når det er lite mat, eller på våren når elgkua har kalver, opplyser forskeren.

Nationen skrev nylig at ingen trønderkommuner følger statens råd om å skyte 20 prosent mer elg. Hvis ikke storviltbestandene går ned, truer staten nå med å jakte selv.