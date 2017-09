Skjøt Norge til topps med Grieg i fyrverkeri-VM

– Det er fantastisk artig. Det var en helt utrolig opplevelse å stå på scenen ved Olympiastadion mens «Ja, vi elsker» ble spilt foran 40.000 publikummere, sier Roy Tronstad fra Malvik til NRK.

Han deltok sammen med ni andre på det norske laget fra North Star Fireworks, et firma med base i Disenå i Hedmark.

– Det var helt storveies og nesten ubeskrivelig. Dette er første gang et norsk lag vinner en slik internasjonal fyrverkerikonkurranse, sier Andreas Helle, sjef og sjefdesigner for North Star Fireworks.

– Fyrverkeri-VM

I «Pyronalen» deltok lag fra seks forskjellige land med 15 minutter lange fyrverkerishow, fredag og lørdag kveld ved Olympiastadion i Berlin.

Konkurransen er en av de absolutt mest prestisjefylte i verden, forklarer Helle.

Det norske vinnerlaget under fyrverkerikonkurransen "Pyronalen" ved Olympiastadion i Berlin. Foto: Privat

– Dette er et slags VM i fyrverkeri, fordi det samler de aller beste teamene i verden, sier han.

– Vi leverte et show som var bedre enn konkurrentene på det aller meste. I tillegg hjalp det at publikums stemmer telte med, forteller sjefdesigneren, og påpeker at det hovedsakelig tyske publikummet må ha likt showet.

Laget fyrte av 650 kilo krutt på de få minuttene showet varte.

Valgte Grieg

Alle show i konkurransen var delt i tre: Én del uten musikk, en del med musikk der musikken er bestemt av arrangøren, og de siste ti minuttene der lagene måtte velge mellom 72 klassiske musikkstykker som arrangøren hadde satt opp.

Det norske laget tok med «Morgenstemning» av Edvard Grieg, og avsluttet med majestetiske «Dovregubbens hall».

Det norske laget valgte å bruke musikk av Edvard Grieg, vel vitende om at musikken hans er populær i Tyskland. Da kunne laget samtidig understreke det norske, forklarer sjefdesigneren. Foto: Nyhetsspiller / SCANPIX

– Det er et flott musikkstykke å avslutte med. Vi valgte Grieg vel vitende om at musikken hans er populær i Tyskland, og da kunne vi samtidig understreke det norske, forklarer Helle.

I slike fyrverkerikonkurranser er mye av kunsten å finne de beste kombinasjonene av takt og stemning i musikken, og tidspunktet for når de ulike effektene skal avfyres.

Riggingen og klargjøringen i Berlin pågikk over flere dager i forkant av konkurransen.

Internasjonal døråpner

Vinnerfirmaet vant 3000 euro i premiepenger, som tilsvarer oppunder 28.000 norske kroner.

– Pengene kommer godt med, men store følgen av dette er at vi blir anerkjent internasjonalt. Vi får mulighet til å få kunder over hele verden og skyte opp fyrverkeri på de største showene, forteller Helle.

Firmaet leverte nylig fyrverkerishow til avslutningen av Olavsfestdagene i Trondheim, i samarbeid med Roy Tronstads eget firma. Fyrverkeriet ble avfyrt til musikk fra Trondheim Symfoniorkester.