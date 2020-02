Skjelbred tilbake i RBK-drakta

Han har skrevet under på en 2,5-årskontrakt med trondheimsklubben, melder RBK på sin hjemmeside. Han er spilleklar fra 1. august.

– Har savnet Trondheim

– Det var rett og slett på tide å komme hjem nå. Jeg har savnet Trondheim, sier Per Ciljan Skjelbred til rbk.no.

– Jeg har hatt en utrolig fin tid i Tyskland, og sju år i Berlin. Men nå har barna begynt på skole i Trondheim, og kona mi har fått jobb her. Så da var det på tide å komme hjem, sier Skjelbred.

Selv om kontrakten i første omgang kun strekker seg ut 2022, er Skjelbred åpen for å holde på mye lenger.

– Jeg holder på så lenge det er artig. Det er det viktigste for meg. Det brenner i kroppen fremdeles på hver eneste trening. Jeg gleder meg til å komme hjem. Jeg har noe ugjort i Rosenborg. Seriegull er en ting, men det cupgullet skal jeg ha. Jeg gir meg ikke før det er i havn, sier Skjelbred.

RBK-trener Eirik Horneland er svært fornøyd med å styrke laget og midtbanen med en gammel kjenning.



– Kjempesignering. Jeg er veldig glad for at vi klarer å få han tilbake mens han fremdeles er en veldig god fotballspiller. Vi gleder oss til å ta fatt på han og at han kommer tilbake 1. august, sier trener Eirik Horneland til NRK.

– Masse energi

– Han har masse energi i spillet sitt, og har masse erfaring. Han kjenner også klubben veldig godt og vil være på fra første sekund, sier Horneland.

Rosenborgs sportslige leder, Mikael Dorsin, er glad for signeringen.

– Per holder fortsatt et høyt nivå, og han spiller jevnlig for Hertha i Bundesligaen. Han holder høy kvalitet, og er en herlig fyr og en god ambassadør for Rosenborg. Vi håper han skal bli en lederskikkelse, sier Dorsin.

Dorsin avviser at Skjelbred blir en kostbar spiller for klubben.

– Jeg tror det er en fornuftig pris ut fra hvem han er, sier Dorsin uten å ville oppgi eksakt hva 32-åringen vil koste RBK.

Debuterte som 16-åring

Per Ciljan Skjelbred debuterte for RBK allerede som 16-åring i 2004. Han ble raskt en publikumsyndling med sitt store overblikk. Han spilte i mesterligaen året etter. Beinbruddet etter den stygge taklingen av en Olympiakos-spiller, satte ham derimot tilbake for en tid.

Han fikk med seg 239 kamper og tre seriegull i sin første periode for RBK.

Siden den gang har han spilt for Hamburger SV og Hertha Berlin i Tyskland, hvor han har spilt 168 kamper. Skjelbred har også 43 landskamper for Norge.