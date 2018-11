Skjebnedøgn for Bendtner: Dette tror ekspertene

– Dette er en alminnelig straffesak. Det eneste som gjør den spesiell, er at en stor fotballstjerne er involvert, sier taxisjåførens advokat, Mette Grith Stage.

Torsdag kveld spilte Nicklas Bendtner mot Start. Fredag er det karrieren hans som står på spill. Stjernespissen må møte i retten for å ha slått og sparket en taxisjåfør.

Fem timer er satt av til rettssaken mellom Bendtner og taxisjåføren i 20-årene. Begge er tiltalt. Fotballspilleren har den groveste tiltalen, med strafferamme på tre år i fengsel.

Nicklas Bendtner er tiltalt etter § 244 for simpel vold . Han er også tiltalt for at han ikke brukte setebelte eller betalte taxiregningen på 52 kroner.

. Han er også tiltalt for at han ikke brukte setebelte eller betalte taxiregningen på 52 kroner. Taxisjåføren er tiltalt etter § 21 for forsøk på vold. Han er også tiltalt for at han ikke brukte setebelte og fordi han snakket i håndholdt telefon mens han kjørte.

Begge nekter straffskyld.

Dette er Bendtner-saken: Ekspandér faktaboks Voldsepisoden skjedde i København ved 02-tiden natt til søndag 9. september.

Bendtner og kjæresten, Philine Roepstorff, hadde vært på byen.

Under taxituren hjem, havnet Bendtner og sjåføren i konflikt. Det er uklart hva uenighetene dreide seg om, men Bendtner skal ikke ha betalt de 52 kronene han skyldte etter turen. Bendtners kjæreste har tidligere forklart at sjåføren skal ha kjørt dem i feil retning to ganger.

Ifølge tiltalen, slo Bendtner knyttneven i ansiktet på taxisjåføren. Mannen skal ha falt i bakken etter slaget. Videre heter det at Bendtner sparket ham i ansiktet, noe som førte til at han brakk kjeven og måtte opereres.

Sjåføren er tiltalt for å ha kastet en flaske mot Bendtner og Roepstorff, men skal ikke ha truffet dem. Han kan kun dømmes dersom handlingen han forsøkte å utføre har en minstestraff på fire måneders fengsel.

Dette venter Bendtner i retten

Rettssaken i Københavns Byret starter fredag klokken 09.30. Byretten tilsvarer norsk tingrett. En hoveddommer og to domsmenn skal avgjøre saken.

Både Bendtner og taxisjåføren skal forklare seg, og tre personer skal i vitneboksen. Etter det NRK kjenner til, skal videoopptak fra taxituren vises for retten.

HER SKJEDDE DET: Den famøse taxituren til Nicklas Bendtner endte her, i Niels Juels gade i København sentrum. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Københavns Byret forventer stort oppmøte fra norsk og dansk presse. 12 danske landsdekkende medier er sikret plass i rettslokalet. Mange må sitte i et lytterom med tv.

Dom faller sannsynligvis allerede fredag ettermiddag. Selv om strafferammen for Bendtners tiltale er tre år, er en så streng dom svært usannsynlig.

Juseksperter NRK har snakket med, tror han får mellom 30 til 60 dager betinget fengsel.

Ifølge dansk straffelov er det skjerpende når en person blir utsatt for vold i jobbsammenheng.

– Kommer aldri tilbake til dansk fotball

En voldsdom vil bidra til at Bendtner får en særdeles ergerlig slutt på fotballkarrieren, sier fotballkommentator i Danmarks radio, Henrik Liniger:

– Bendtner blir 31 år i januar og er utvilsomt på slutten av karrieren. Blir han dømt, betyr det mye for fremtiden hans.

ELEGANT VRAKING: Henrik Liniger er spent på hvordan Rosenborg reagerer på en eventuell voldsdom. – Kanskje vraker de ham på en elegant måte, ved å sende ham til en klubb langt vekk, sier han. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Liniger er sikker på at Bendtner aldri kommer tilbake til en dansk klubb. En årsak er at han tiltrekker seg for mye oppmerksomhet. Samtidig tror han ikke det danske landslaget vraker ham, men at han kan få «straffen» på benken.

Voldssaken har fått massiv oppmerksomhet i Danmark. Ifølge Linigers kollega, fotballkommentator Andreas Kraul, er Bendtner A-kjendis langt utenfor sportsverdenen.

– Han har mange tilhengere fordi han er litt annerledes enn de mange «kjedelige» sportsprofilene. Danskene kommer til å tilgi ham. Vi er svake for dem som gjør noe galt og prøver å komme seg tilbake igjen, sier Kraul.

Tror Rosenborg vil tilgi

Sportskommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli, tror Rosenborg har lagt planer for hva de skal gjøre dersom Bendtner blir dømt for vold. Han ser for seg to scenarioer.

– Rosenborg vil enten kvitte seg med ham eller slå ring og ham. Begge alternativene er aktuelle, sier Løfaldli, som selv tror klubben går for det siste.

Han drar paralleller til hva Petter Northug sine sponsorer gjorde etter fyllekjøringen i 2014.

– Dette er den første slike saken Bendtner har vært innblandet i siden han kom til Rosenborg. Jeg tror de velger å tilgi, sier Løfaldli.

Retter erstaningskrav mot Bendtner

Siden voldsepisoden har taxisjåføren vært sykemeldt. Han er fortsatt under behandling for skadene han fikk.

Forsvarer Mette Grith Stage sier mannen er spent og nervøs før fredagens rettssak.

– Oppmerksomheten rundt saken er en stressfaktor. Pressen har kontaktet klienten min på Facebook og vært på døra hans. Nå vil han bare få saken overstått, sier Stage til NRK.

Forsvareren har rettet et erstatningskrav mot Bendtner, og mener bestemt at de har en god sak med sterke bevis. Hvilke det er snakk om, holder hun tett om inntil retten er satt fredag.