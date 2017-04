Skjærtorsdag: Den store rånedagen

– Vi skal til Sverige på "gaudertur". Det blir litt bråk og litt fyll, men det har blitt mindre for hvert år, sier Anders Lynmo fra Verdal.

Han snakker om tradisjonen med skjærtorsdagsfest i Åre. Klokka 11 kjører mer enn 40 biler fra Verdal med kurs for Sverige.

– Kjør som folk – tenk på familien, oppfordrer Anders Lynmo. Foto: Marit Langseth / NRK

– Det har vært en tradisjon i mange år. Og det er sosialt – vi kjører sammen i kolonne, sier Lynmo, som organiserer det hele.

Politiet og vegvesenet samarbeider

Politiet er som vanlig forberedt på at mange skal ut på veien denne dagen. For mens norske butikker holder påskestengt, er det "öppet hus" i Sverige.

– Skjærtorsdag er en stor utfartsdag og vi har tradisjonen tro samarbeidskontroll med Statens vegvesen, sier politioverbetjent Svein Arne Hovdal.

Han forteller at denne kontrollen er kjent for dem som reiser østover.

– Mange skal dit for å handle, og så har vi et såkalt rånetog som starter fra Verdal. Rånerne setter veldig stor pris på at vi er ute. Det er forutsigbart, og de vet at de kan regne med å bli kontrollert.

– De etablerte rånerne jobber vi godt sammen med, mens de nye kan lage litt uro, sier politioverbetjent Svein Arne Hovdal. Foto: Marit Langseth / NRK

Bør ha med pass til Sverige

Anders Lynmo synes det er veldig bra at politiet har kontroller på veien til Sverige.

– Det handler om trafikksikkerhet og trygghet på veien. Vi er jo ikke alene i trafikken.

Det som er annerledes i år, er at nordmenn bør ha med pass når de skal til nabolandet.

– Det er høynet beredskap på bakgrunn av det som skjedde i Stockholm. Alle våre bilpatruljer er nå bevæpnet, sier Hovdal.

Han tror imidlertid den store rånedagen vil foregå i trygge former.