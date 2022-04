I podkasten «Skitprat med Jens og Isak» utveklser de to turkameratene Jens Kvernmo og Isak Dreyer mange turtips. Her er noen av Jens' beste tips for turer på snø.

Drit i teltet

Det er veldig dårlig ide å holde seg hvis man kjenner at det presser i tarmen eller blære.

– Det er verre å ligge å tenke på at man burde, sier Jens Kvermo

Er det skikkelig ruskevær, kan det å grave en grop i snøen i forteltet, være en løsning.

– Jeg bare legger litt snø over. Skal du bo en dag til, lag et nytt lag. Det funker fint det, sier Jens.

Å bruke plastposer i kasserollen, kan også være et triks for å slippe å gå ut og gjøre sitt fornødne i dårlig vær.

TELTLIV: Det er mange ting du kan gjøre i teltet for å få det mer bekvemt på fjellturen. Foto: Jens Kvernmo

Bruk solkrem

– Det er et sikkert vårtegn når jeg blir solbrent på nesa. Da smørere jeg meg for å holde det i sjakk, sier Jens.

Selv om villmarkingen regner med å bli arrestert av kreftforskere, bruker han ikke solkrem når han først har blitt ordentlig brun.

– Det hjelper å være litt skitten og fettete, ler Jens.

Fett

Fett er også bra som beskyttelse i kald luft.

– Ikke vask deg før du skal ut på tur, sier Jens.

Det er viktig med et fettlag ytterst, så rådet til Jens er å unngå dusjen før turen for å bygge opp et fettlag. Han anbefaler også å smøre fett på fingrene.

– Alle slags fett funker. Matfett eller varmekremer, skokrem funker sikkert også uten at jeg har prøvd det, sier Jens.

Sjekk varsom.no

Snøskredfaren er ofte stor mange steder i landet rundt påsketider. Sjansen for at noen blir tatt av skred, øker med mengden folk som skal ut i fjellet samtidig. Da har Jens noen råd.

TRYGG: Unngå fjellsider. Foto: Privat

–Det er akkurat like farlig å gå i foten av fjellet som oppi fjellsida, sier Jens om skred man ikke selv utløser.

Han anbefaler derfor å gå så langt fra fjellsiden på flata at man er utenfor området der skredet kan nå deg.

Skredkurs og skredfaren finner du på varsom.no.

Unngå isen ved rennende vann

Påska er en aktuell tid for å gå gjennom isen, avhengig av hvor i landet du er. Bekker og elveutløp er stedene der isen er minst trygg.

– Der vannet er i bevegelse, går isen først. Så unngå alle innløp og utløp ved vann, sier Jens.

Hold deg tørr

Det er suverent om du klarer å holde deg tørr og åpne opp for å gå seg tørr før du kommer fram til leirplassen.

– Men det er i praksis veldig vanskelig, sier Jens.

Det er heldigvis enkle måter å tørke klærne på når du kommer våt til campen.

UNNGÅ FUKT: Hold deg tør eller tørk på kroppen. Foto: Jens Kvernmo

– Tørk på kroppen. Tørr ulltrøye innerst, det våte utenpå og ullgenser og så gjør ting, så blir det tørt. Det er supertriks.

Sitt gjerne i teltet med de våte klærne på. Da kan klærne tørke mens du lager mat.

– Såfremt det ikke er dryppende vått. Da bør du vri det opp først, sier han leende.

Det går også an å tørke småplagg som sokker i soveposen når man sover, men huske å tørke soveposen. Tørkesnor i taket på teltet funker også, men det beste er å tørke på kroppen mener Jens.

Camp nær en vannkilde

Selv om snø kan smeltes til vann, tar det lang tid og krever masse energi. Har du tilgang til vann fra en elv eller et vann, sparer du masse bry. Særlig hvis du har hunder som også skal drikke.

FINN VANN: Rennende vann gir raskt drikke til mennesker og dyr. Foto: Jens Kvernmo

Ballong pilker for deg

Dersom du vil øke sjansen for å få fangs ved isfiske, trenger du mange hull. Med en ballong eller poser på fiskeredskapene, øker sjansen for å få napp. Vinden vil få ballongen til å lage pilkebevegelser i snøret også når du ikke er der.

– Det er et røvertriks ja, sier Jens.

En korsformet vippepinne som både hindrer snella fra å forsvinne og som vipper over når fisken napper, gjør at du kan se om du har fått fisk.

TELTFISKE: Er det dårlig vær, kan fiske fra teltet. Foto: Privat

Ha bomull ytterst

Et siste tips fra Jens er å ikke bruke Gore-Tex-jakker eller andre tette ytterplagg hvis det er stabilt kaldt.

– Ikke ha for tette klær. Det samler fuktigheten seg innafor det tette laget hvis man blir svett, sier Jens.

Selv sverger han til bomullsanorakk ytterst.

– Ellers må du være nøye på å lufte underveis.