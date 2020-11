Skiftet fra Ap til Sp: Nå vil hun ha Vedum som statsminister

Hver femte velger i Norge ville ha stemt på Senterpartiet dersom det var valg nå, viser ei ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK og Aftenposten.

Heidi Brekkvassmo fra Namsskogan i Trøndelag fikk nok av Arbeiderpartiet og meldte seg ut i mars 2018. Nå er hun gruppeleder for Sp i kommunestyret.

– Jeg følte at jeg sto Sp nærmere i de sakene de fremmet, sier Brekkvassmo.

Hun fremhever spesielt sentralisering som en sak der Sp er tydelige. Namsskogan har litt over 900 innbyggere og ligger nord i Trøndelag.

– Vi får håpe og tro at Trygve Slagsvold Vedum blir statsminister, sier gruppelederen.

STØTTER VEDUM: Heidi Brekvassmo fikk mulighet til å si hva hun mener om nærpolitireformen da hun møtte partileder Trygve Slagsvold Vedum. Hun håper han blir statsminister i Norge. Foto: Privat

«Folkelig vesen som treffer alle»

Også leder for lokallagene til Senterpartiet i Steinkjer, Finn Egil Adolfsen, vil ha Vedum som statsminister om fremgangen fortsetter.

– Hvis Sp på landsbasis blir større enn Ap, og vi snakker om ei rødgrønn regjering, så er det ikke unaturlig at det største partiet kan tenke seg lederen i regjeringa, sier han til NRK.

Sp har en oppslutning på 20,2 prosent. Det er den beste målingen siden Vedum overtok som partileder på 5-6 prosent i 2014.

For Ap er bildet det stikk motsatte. Dette er den aller svakeste målingen for partiet siden metookrisen ved inngangen til 2018. Oppslutningen nå er på 21,2 for Ap. Det baner vei for Vedum, mener Adolfsen:

– Han har et folkelig vesen som treffer alle.

Kamp om velgere

Fylkeslederen i Senterpartiet i Møre og Romsdal, Tove Henøen, jubler over at Senterpartiet fortsetter å stige til værs på målingene.

I Møre og Romsdal kan det bli en knallhard kamp om mandatene. I dag har Senterpartiet et stortingsmandat i Møre og Romsdal.

Nå ser Henøen muligheten for å kapre to mandater.

– Vi har helt klart en ambisjon om å klare to, og det har vi absolutt en mulighet til dersom vi holder stand helt frem til valget, sier Henøen.

For første gang i historien kan Senterpartiet bli det største partiet i Møre og Romsdal. I fylkestingsvalget i 2019 knep Arbeiderpartiet førsteplassen rett foran nesen på Senterpartiet. I stortingsvalget 2017 var Høyre størst. Nå kan det være Senterpartiets tur.

– Ja, vi klatrer oppover nå. Størst i Møre og Romsdal har vi vel aldri vært. Nå håper vi at vi kan jobbe godt med sakene og med politikken vår slik at vi kan få enda flere velgere, sier Henøen.

Partibarometer desember 2020 Periode 17/11–22/11. 946 intervjuer. Feilmarginer fra 3,2–0,9 pp. Parti Endring +1,7 R 5,0 % +1,7 −0,9 SV 7,0 % −0,9 −2,3 AP 21,2 % −2,3 +5,3 SP 20,2 % +5,3 −0,7 MDG 3,6 % −0,7 −1,1 KRF 2,2 % −1,1 −0,6 V 2,7 % −0,6 +0,0 H 25,2 % +0,0 −0,7 FRP 11,6 % −0,7 −0,9 Andre 1,3 % −0,9 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten

Kun meningsmålinger

Fylkeslederen i Senterpartiet i Trøndelag, Per Olav Tyldum er fornøyd om dagen.

– Det er ganske fantastisk når vi nå begynner å bikke 20 prosent. Men vi må samtidig minne oss om at det er kun en meningsmåling, sier fylkeslederen.

– Er Vedum en statsministerkandidat?

– Vi holder fast på det som er politikken. Vi snakker om en Senterparti-Ap basert regjering. Det er det dette handler om, sier Per Olav Tyldum, fylkeslederen i Sp i Trøndelag.

Også Arnodd Lillemark mener det er viktig å ikke ha fokus på statsministerrollen. Han er lokallagsleder i Sp i Lierne kommune i Trøndelag og tidligere Sp–ordfører.

– Det er marginer og stemninger. Det kan fort snu og vil variere over tid, sier Lillemark om veksten i partiet. Han mener Høyre har satt fart på sentraliseringen og at dette har ført til at Sp saker settes på dagsorden.

KAN FÅ PLASS PÅ STORTINGET: Sist fikk Nordland en representant fra Så på Stortinget. Nå kan partiet få tre. Det kan bety plass også for Trine Fagervik som er rektor fra Leirfjord utenfor Sandnessjøen. Foto: John Ulvøy / ju

Sp aldri vært så stor i Nordland

I Nordland fosser Sp enda mer fram. En fersk Infact-måling på vegne av NRK Nordland gir Senterpartiet hele 28,4 prosent av stemmene i fylket.

Ifølge nettstedet Poll of polls, som analyser meningsmålinger i hele landet, har Sp aldri blitt målt så høyt før i Nordland.

Trine Fagervik (37) er i dag rektor ved Sandnes skole i Sandnessjøen og tredjekandidat på Senterpartiets liste til stortingsvalget i 2021.

Nå ligger hun overraskende an til å sikre seg fast plass på tinget.

– Det er jo helt fantastisk. Jeg hadde en vag drøm, men hadde ikke sett for meg ei sånn måling. At det skulle være så realistisk å komme inn er overraskende, sier tobarnsmora til NRK.