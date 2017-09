Skarsteins dobbeltdrøm

I vinter ble det sølv på langdistanse og bronse på mellomdistanse under verdensmesterskapet på ski for de funksjonshemmede i Tyskland.

– Det hadde vært skikkelig kult, men det er noen jokere med i bildet her, sier Skarstein til NTB.

Fredag reiser 28-åringen til VM i roing i Sarasota i Florida. Mesterskapet starter 24. september og varer til 1. oktober. Skarstein skal ut i kvalifisering på 2000 meter 26. september.

Da NTB snakket med henne tidligere i uken var hun i full gang med å pusse årene.

– De skal males slik at de får det norske flagget på seg. Det er slik vi pleier å gjøre det foran internasjonale mesterskap. Det blir fint at de ser helt freshe ut og med nye farger. Det gjør at det blir lettere for alle å se at vi er norske, sier para-roeren som er fullverdig medlem av det norske rolandslaget.

Roere er ikke bortskjemte. De må gjøre jobben på egen hånd.

– Vi gjør alt selv. Vi skrur, vi maler og vi frakter utstyret selv. Vi er vante til å være nedpå jorda. Som roer blir du ydmyk.

Olympisk distanse

Skarstein har tatt medaljer i roing i alle verdenscuper og mesterskap siden 2012. Skarstein ble lam fra livet og ned etter en operasjon som gikk feil da hun 20 år tilbake i 2009.

I roing har det alltid vært 1000 meter som har stått på programmet. Helt fram til denne sesongen. Nå er det 2000 meter som gjelder.

Det var det internasjonale roforbundet som endret det til 2000 meter. De ønsket at det skulle bli en olympisk distanse. Det har ført til at det kreves mer utholdenhet, arbeid og energi.

– Løpstiden har gått fra fem og et halvt minutt til 11 minutter, sier Levanger-jenta med mor fra Røkkum på Nordmøre og far fra Bergen i Hordaland.

Skarstein vant verdenscupen i sommer, og hun satte også verdensrekord på distansen med 10.49 minutter. Det gjør at målsettingene er høye også foran mesterskapet i Florida.

– Om alt klaffer har jeg målsetting om å ta medalje, men det blir ikke lett. Hele feltet fra OL i Rio de Janeiro er med, og jeg får brynet meg skikkelig. Det er akkurat slik vi vil ha det.

Skarstein tok for øvrig fjerdeplass i Rio.

Alligatorer

Skarstein reiser til USA med respekt. Hun vet at det venter en ekstremt varme, og hun vet at hun kommer til et område som er kraftig herjet etter orkanen Irma.

– Det blir litt spesielt å dra til Florida etter at staten har hatt mye trøbbel som følge av orkanen. Vi reiser med respekt og håper at idretten kan være en positiv faktor oppe i det hele.

Det har også vært snakk om trusler av et helt annet skal i forkant av mesterskapet, nemlig alligatorer.

– Vi har sett bilder av en alligator som napper i åra til en som var ute og rodde. Jeg har vært borti mye rart, men aldri alligatorer. Men dette er arrangørene forberedt på. De sier at de har kontroll, og da stoler vi på det, sier trønderjenta.