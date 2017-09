Skarstein bruker VM som OL-forberedelse

De VM-uttatte utøverne ankom Florida allerede for ni dager siden. Det gjorde de ikke bare med tanke på å tilpasse seg tidsforskjellen, men også med tanke på varmeakklimatisering.

Skarstein og landslagskollegene har også brukt tid hjemme i Norge på å tilpasse seg varmen.

– Krevende

– Vi vet at varmen blir krevende. Det kan fort bli mellom 35 og 40 grader. Og vi vet også at OL i Tokyo kan bli det mest krevende mesterskapet noen gang med høy temperatur og høy luftfuktighet.

– Derfor blir dette verdensmesterskapet også en test på det som venter i OL. Vi vet at idrettsutøvere presterer seks prosent dårligere om de ikke er riktig akklimatisert. Det er dette vi har jobbet mot og forberedt oss på, sier Skarstein til NTB.

Varmebasseng

I ti dager fram mot avreisen til Florida ble treningsarenaen på Årungen omgjort til en varmeleir.

– Halvparten tilbrakte tid i et varmebasseng med 40 graders varme. Den andre halvdelen syklet 45 kilometer i 38 til 42 grader i 50 prosents luftfuktighet. Det gjorde vi hver eneste

dag, og vi gjorde tester både i for- og etterkant. Det har vært krevende, men vi håper at det har gjort at vi blir vant til varmen, sier 28-åringen fra Levanger med bosted Oslo.

– Vi er forberedt på at det blir 35 til 40 prosent luftfuktighet, og vi bruker denne anledningen til øve opp mot OL og Paralympics i Tokyo, sier Skarstein.

Harde tak

Skarstein deltar i para-klassen i VM. Hun skal i aksjon første gang på 2000-meteren tirsdag. Da er det kvalifisering. Målet er å ta seg videre til semifinale og finale, og håpet er at fjerdeplass fra Rio-OL skal bli til medalje denne gangen.

– Det blir ikke enkelt. Hele feltet fra Paralympics i Rio er med, og det er opp til flere jokere med i bildet. Mine sterkeste konkurrenter kommer fra Kina, Israel og Storbritannia. Jeg tok

to medaljer i ski-VM i vinter, og det hadde vært kult å klare det samme i roing bare et halvt år senere, sier Skarstein til NTB.