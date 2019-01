«Bare gå rett på med en gang. Tvert. Bare «dryl» til så det holder. Bare slå. Stor djevel, vet du!»

Videoen av en mann som slår en elg gjentatte ganger i hodet med en biljekk på Fosen i Trøndelag, sirkulerte på snapchat i mai i fjor. Nå er de to mennene som slo og filmet tiltalt for grov vold mot elgen.

«Avlivingen lyktes ikke i det hverken metoden eller utførelsen var egnet til avliving, og handlingen medførte sterk frykt og smerte for elgen», heter det i tiltalen.

Risikerer tre år i fengsel

De to mennene i 30- og 40-årsalderen risikerer nå tre år i fengsel for grov vold mot dyr, og medvirkning til grov vold mot dyr.

REAKSJON: Live Kleveland, kommunikasjonsleder og jurist i Dyrevernalliansen sier det viktigste i denne saken er at saken blir oppklart og at det kommer en reaksjon for gjerningsmennene. Foto: Ihne Pedersen / Dyrevernalliansen

Live Kleveland, kommunikasjonsleder og jurist i Dyrevernalliansen, er glad for at det er tatt ut tiltale, og omtaler saken som veldig spesiell.

– Noe som akkurat denne saken har jeg ikke vært borti tidligere. Det er veldig alvorlig. Dette er grov vold som er utøvd mot et hjelpeløst vesen, sier hun.

Visste ikke han ble filmet

Det mislykkede forsøket på å avlive elgen førte til at viltnemnda i området måtte rykke ut og avlive den skadde elgen, nesten ett døgn etter at den ble slått med jekken.

Ifølge Adresseavisen var ikke mannen klar over at hendelsen ble filmet. Seks dager etter dette skjedde, gikk han selv til politiet og fortalte om saken.

– Jeg synes selv at det er en fæl video. Jeg synes det er sørgelig at jeg ikke klarte å slå den i hjel med en gang. Jeg vet ikke hva som skjedde, men plutselig fikk jeg opplyst at det lå en skadet elg i veikanten eller i åkeren. Jeg tenkte at den ikke kunne plages videre, sa mannen som slo elgen til Fosna-Folket da saken ble kjent i fjor sommer.

Kleveland sier er opp til retten å bedømme hvorvidt tiltaltes forklaring er troverdig, men at det ikke er uvanlig at denne type unnskyldninger kommer frem i alvorlige voldssaker.

Alvorlige brudd

Statsadvokat Jarle Wikdahl sier til NRK at det var viktig å ta ut tiltale i saken, av hensyn til dyrevelferden.

IKKE OPPLEVD FØR: – Jeg kjenner ikke til lignende saker fra egen praksis, sier statsadvokat Jarle Wikdahl. Foto: Rita Kleven/NRK

– Saken er et alvorlig brudd på dyrevelferdsloven. Dyr skal avlives på en forsvarlig og forskriftsmessig måte, og det er på ingen måte gjort her.

Forsvarerne til de tiltalte mennene ønsker foreløpig ikke å kommentere tiltalen.