Politiet om ungdomsbråket i Trondheim: – Det kom som en overraskelse

– Dersom dette skulle eskalere vil det være svært uheldig og skape utrygghet både for ungdommer, politiet og for folk flest.

Det sier Arve Nordtvedt, politistasjonssjef ved sentrum politistasjon i Trondheim.

Mandag ble politiet angrepet med steiner og stoler da de skulle sikre en demonstrasjon av den antiislamistiske organisasjonen SIAN.

Og da over 100 ungdommer samlet seg til fest ved vannet Hestsjøen på Heimdal i Trondheim sist helg, ble politiet omringet.

Flere har blitt anmeldt for hærverk og vold mot politiet i etterkant.

I dag skal politiet, innvandrerorganisasjoner, ungdommens bystyre og mangfoldsutvalget i Trondheim kommune diskutere de seneste konfrontasjonene og prøve å finne en løsning.

Politiet overrasket og forundret

Selv er politiet overrasket over måten de ble møtt på av ungdommene på Hestsjøen og demonstrasjonen på torget i Trondheim.

– At noen går til det skritt å angripe og kaste steiner mot politiet var vi ikke forberedt på. Det har vi heller ikke opplevd tidligere. Det kom som en overraskelse, sier Nordtvedt.

Han sier politiet er forundret over det som har skjedd, og glad for at de nå skal sette seg ned sammen for å prøve å hindre at det blir et gjentakende problem.

– Vi må prøve å finne ut hva årsaken kan være. Nå holder vi også på med å evaluere det som har skjedd, og håper flere ser at ingen er tjent med en videre eskalering og konflikt mellom politiet og det samfunnet vi er satt til å tjene.

VIL FINNE LØSNINGER: Stasjonssjef i Trondheim, Arve Nordtvedt, sier han håper de klarer å forebygge en videre eskalering av konfrontasjoner med ungdom i byen. Foto: NRK

Vil ta ungdom på alvor

Tiden vi er inne i – med sin usikkerhet og uforutsigbarhet – er mye av bakgrunnen til at ungdom gjør opprør slik vi har sett de siste dagene, tror Sara Shafighi, som leder kommunens mangfoldsråd.

– Jeg har stor forståelse for at mange barn og unge opplever at ting er veldig usikkert. Da trenger de å vite at vi tar det på alvor, at vi hører på det de sier og deres bekymringer. Det er første skritt i riktig retning, sier Shafighi.

Nå står mistilliten enkelte har uttrykt mot politiet på agendaen for torsdagens dialogmøte.

– Sånn skal vi ikke ha det, og vi er nødt til å jobbe med det. Det handler om hvordan man jobber systematisk i politiet, skolene og samfunnet for øvrig, men også i den hverdagslige samtalen – hjemme eller på jobben, sier hun.

VELTET OG KASTET: Gjerder ble veltet og demonstrantene kastet både mat og stoler på torget i Trondheim. Foto: Bjørn Alexander / NRK

Frykter mange skremmes vekk

Hendelsene har skapt store diskusjoner. Snorre Valen, politisk kommentator i avisa Nidaros, slakter oppførselen til ungdommene som demonstrerte mot SIAN.

– Det var sinte ungdommer, og vi må prøve å finne ut hvorfor de var så sinte, sier Valen.

Han frykter bildene fra demonstrasjonen skremmer mange fra å delta.

– Når man skal markere sin motstand mot høyreekstreme organisasjoner, tror jeg det er veldig viktig å ha med seg så mange som mulig. Det gjør man ikke nødvendigvis hvis det blir for mye bråk og utrygghet knyttet til demonstrasjonene. Derfor ble jeg litt bekymra av det vi så på mandag, sier han.

Dessuten stiller Valen spørsmål ved om politiet var de rette til å holde kontroll på demonstrantene.

– Jeg tror dette er en viktig påminner om at arrangøren av demonstrasjoner har et ganske viktig ansvar for å prøve å holde orden. Det er veldig mye bedre og riktigere at arrangørene selv gjør det, enn politiet.

SKREMMENDE: Snorre Valen, politisk kommentator i avisa Nidaros, mener det er viktig å slå ned på vold i forbindelse med demonstrasjoner, fordi det kan skremme mange fra å delta. Foto: Klara Skovro Thoresen / NRK

Opptøyer kan ha smittet fra USA

Selv mener politiet at det var helt riktig å være til stede under demonstrasjonen.

– Det var grunn til å tro at det ville bli motdemonstrasjoner, og da er det politiets samfunnsoppdrag å sørge for at ytringsfriheten blir ivaretatt og sikre gjennomføring av en trygg demonstrasjon. Hvis vi ikke hadde vært der hadde vi ikke gjort jobben vår, sier Arve Nordtvedt.

Han ser ikke bort ifra at den seneste tids opptøyer i USA i kjølvannet av at George Floyd døde etter en brutal pågripelse av politiet, kan ha smittet over til Norge.

– Det kan være en forklaring, og det er noen som gir oss signaler om det. Men vi vet ikke, og vi skal være varsomme med å krisemaksimere, sier han.

– Har dere sett en aggresjon bygge seg opp i enkelte ungdomsmiljøer?

– Nei, det vil jeg ikke si. 99 prosent av ungdommene i byen er skikkelig ungdom som det er uproblematisk å forholde seg til. Så er det en veldig liten andel som har sammensatte utfordringer, og som det er krevende å få til en god dialog med ute i det offentlige rom når ungdommene samles og det inntas alkohol, sier Nordtvedt.