Skal jobbe knallhardt for Lagerbäck

Onsdag ble Lars Lagerbäck presentert som ny sjef for herrelandslaget i fotball.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen synes det var på tide.

– Uansett navn var det viktig at vi har fått ny trener, og vi vet at han (Lagerbäck) er en bra trener. Nå skal vi samle oss rundt det. Rosenborg skal jobbe knallhardt for å utvikle spillere slik at han får best mulige spillere å jobbe med, sier Ingebrigtsen til NRK.

– Har du noen råd å gi ham?

– Han trenger ingen råd, han har holdt på lengre enn dette enn det jeg har gjort. Vi i Trondheim skal hjelpe ham så godt vi kan, sier RBK-sjefen.

Det er ingen hemmelighet at Ståle Solbakken var det soleklare førstevalget til å ta over sjefsstolen på Ullevaal etter Per-Mathias Høgmo. Ingebrigtsen mener det ikke gjør noe at Lagerbäck ikke var den heteste kandidaten da ny trener skulle velges.

– Dessuten vet ikke media hvem som var førstevalget, sier han.

Helland gleder seg

Pål André Helland synes det er spennende at svenske Lagerbäck skal lede de norske landslagsgutta.

– Han utrettet jo mirakler med Island. Han er veldig tydelig på hvordan han vil spille, og jeg gleder meg til forhåpentligvis å få jobbe med ham.

Helland sammenlikner Lagerbäck med Egil «Drillo» Olsen.

– Det går i 4-5-1-formasjon, han spiller på styrkene og er flink til å finne lagets spisskompetanser. Vi er ikke så gode i Norge at vi kan vinne med individuelle prestasjoner, sier Helland.