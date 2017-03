Skal finpusse showet fram mot finalen

Lørdag kveld gikk Joakim With Steen – eller JOWST – helt til topps i den norske finalen med låten «Grab The Moment» sammen med Aleksander Walmann.

Punkrock

Det var som 15-åring hjemme i Steinkjer at han fikk interesse for punkrock, låtskriving og band. Etter endt musikkprodusent-utdannelse på Noroff, hvor han i ettertid har jobbet som lærer, startet han Red Line Studio hvor han har jobbet som lydtekniker og produsent siden 2011.

Men det er først med prosjektet «Making A Hit» og låten «Grab The Moment» at han har fokusert på sin egen musikk og JOWST.

JOWST vinner Melodi Grand Prix 2017 Du trenger javascript for å se video.

– Det var jo helt sykt at vi vant. Det må vel nesten være som å vinne i Lotto, og helt surrealistisk, sier Steen til NRK mandag morgen.

– Jeg har jo aldri vært noen stor fan av Melodi Grand Prix, men jeg har jo sett showet på tv. Det er jo veldig bra at lisenspengene går til å prioritere musikk på tv, mener han.

De to vinnerne trodde begge at «Grab The Moment» ville slå an internasjonalt, men de er begge overrasket over den norske støtten.

– Denne låten er laga for verden, ikke for Norge – selv om den skal representere Norge, og det er vi veldig glade for, mener Joakim.

Nye utgivelser

De siste årene har han blant annet varmet opp for artister som Sivert Høyem, Thom Hell, Ole Paus og Sondre Lerche. For tiden jobber han i studio hvor han forbereder nye utgivelser med egen musikk og for andre artister i Norge.

Men først er det altså finalen i Kiev i mai som teller.

– Nå skal vi planlegge showet vårt for å få det enda bedre. Låten skal vi ikke endre på, men den kan bli bedre med et bedre show, sier han.