Skal evaluere valgnederlag

– Livet går videre, men dette er ikke bra, sier Kjerkol som er klar for fire nye år på Stortinget for Ap i Nord-Trøndelag.

Ap er en bastion i Nord-Trøndelag, men går tilbake 7,7 prosentpoeng til 34,2 prosent. På landsbasis får partiet en oppslutning på 27,4 prosent.

Kjerkol er med i sentralstyret og setter kursen mot Oslo og sentralstyremøte etter gårsdagens valgvake i hjemfylket.

– Jeg regner med at kaka er avbestilt, smiler Kjerkol.

Klar for oppvask

Nestleder i partiet, Trond Giske, fikk i går spørsmål fra NRK om det er aktuelt å få et skifte i ledelsen i partiet.

Trond Giske sa til NRK i går at organisasjonen skal være med å bestemme om det er aktuelt å se på ledelsen i partiet. Foto: NRK

– Det skal organisasjonen bestemme. Vi i ledelsen tar ansvar for valgkampen både når vi vinner og taper. Det skal vi ta på alvor, men organisasjonen skal være med på den jobben og gjøre evalueringa, sa Giske til NRK.

Kjerkol tror ikke det er riktig medisin å få et skifte i partiledelsen.

– Nå skal vi evaluere og gå igjennom hva vi skal gjøre anderledes. Det er valg allerede om to år og det må vektes. Det er ikke sikkert at det er lederdiskusjoner som fører oss fremover. Jeg tror det er viktig å ha fokus på politikken og hvordan vi har kommet fram med budskapet, sier Ingvild Kjerkol.

Jonas Gahr Støre er klar for å stille som statsministerkandidat om fire år. Foto: NRK

Støre vil fortsette

Jonas Gahr Støre var mandag kveld klar på at han er statsministerkandidat om fire år.

– Her jeg står i dag, så sier jeg ja til det. Nå begynner vi starten på en fireårsperiode og så skal jeg være åpen for alle gjennomganger partiet gjør, men jeg opplever at når jeg er leder, har tillit, så er det 100 prosent.

Ingvild Kjerkol sier hun har mange tanker om hva som skal gjøres anderledes.

– For oss starter prosessen med å se framover.