Er det greitt å døype ungen din, sjølv om du ikkje trur på Gud?

Han er glad i familietradisjonar. Det er ho og.

I hans familie er det tradisjon å ikkje døype ungane. Ho er vakse opp med at alle ungar skal døypast.

Så kva gjer dei, når dei får ungar i lag?

NRK har snakka med eit par som vel å vere anonyme, fordi dei meiner at dåp er ei privat sak. NRK kjenner deira identitet.

Når ingen vil bryte familieskikken

For ho, er dåp kultur og tradisjon.

Ho har alltid sett det for seg. Kor fint det skulle vere å døype ungane sine i dåpskjolen mormora hennar hekla tidleg på 80-talet. 22 namn er brodert inn i foret, og ho vil gjerne at namnet på eigne ungar skal på syast på same vis.

– Men så forelska eg meg i ein som slett ikkje vil at ungane våre skal døypast, seier ho, om mannen i livet hennar.

Likevel hadde ho eit håp.

– Eg trudde at han skulle gje seg, når det fyrste barnet var vel ute. Men det gjorde han ikkje, erkjenner ho.

Sjølv om han ikkje trur, har han ikkje noko problem med å vere i ei kyrkje. Men haldninga til dåp står fast.

– Mitt og hennar syn er like mykje verd, og eg meiner at ungane skal få velje sjølv, seier han.

Kragen er ein av mange detaljar. Det høyrer og ei kyse til. Kjolen kan pyntast med band i ulike fargar Dåpskjolen har vorte eit familieklenodium. Førenamn med tilhøyrande dåpsdato for alle borna som har vorte døypt i kjolen, er brodert inn i fôret.

Kva meiner du? Er det hyklersk å døype eit barn, om ein ikkje trur på Gud?

Lojale foreldre

Sokneprest Stein Ellinggard har studert dåpsutviklinga i Noreg, og meiner å sjå ei ny trend hos foreldra som vel å ikkje døype.

– Foreldra vil ikkje lenger ta store avgjerd for små barn, på det religiøse planet, seier Ellinggard.

Når nokon er usamde om dei skal døype ungen eller ikkje, blir det oftast ikkje noko av. Autentisiteten står sterkt. Det du gjer skal vere eit ektefølt val.

– Det kan vere umogleg å love noko under dåpshandlinga, når ein ikkje trur på det som vert sagt, fortel soknepresten.

Samstundes fortel studien at foreldre i dag er djupt lojale overfor barnet. Om barnet sjølv vil døypast, når det har vorte større, vil foreldra legge til rette for det.

Stein Ellinggard som er sokneprest i Bakklandet og Lademoen kyrkjelyd i Trondheim, fekk i 2021 Olavsstipendet for å studere dåpstrendar i Noreg. Foto: NRK

Tala som er henta frå Statistisk sentralbyrå, fortel om ein kraftig nedgang i antal døypte.

Å akseptere usemje

Paret som er ueinige om dåp, står framfor eit val.

Kvinna ynsker stadig dåp, men er samstundes opptatt av kva mannen meiner.

– Eg kan ikkje berre bestemme. Barna er like mykje hans som mine, seier ho.

Marie Hauge, som er undervisningsleiar i ein kyrkjelyd i Trondheim, er einig.

Ho blir ofte spurt om råd, når foreldra ikkje er samde i dåpsspørsmålet.

– Småbarnsperioden er ei hektisk og sårbar tid, da skal foreldra vete at dåp ikkje er noko som er reservert for babyar, seier Hauge.

Ho meiner at ein fint kan la samtalen om dåp ligge, og heller ta den opp att på eit seinare tidspunkt.

– Kyrkja er open for dåp enten man er 0 eller 100, seier Hauge.

Ho har sjølv god erfaring med å vente. Fyrst då ungane hennar var eitt og fire år gamle, vart ho og mannen einige om å døype.

Marie Hauge snakkar med mange foreldre som ikkje greier å bli einige om barna skal døypast eller ikkje. Foto: Anna Edwin Foto: Anna Edwin

Når ingen gjer seg

Kvinna og mannen i denne forteljinga greidde ikkje å bli einige.

Deira fyrstefødde vart ikkje døypt. Då nummer to kom til verda, meinte ho at ettersom han fekk vilja si med den fyrste ungen, vart det mest rettvist at ho fekk det som ho ville med den andre.

Ho har svaret klårt, på spørsmålet om det er hyklersk å døype eit barn, om ein ikkje trur på Gud.

– Ja, litt. Eg kan ikkje stå framfor presten å seie at eg er sterk i trua. Eg må vere open og ærleg. Då er det ikkje hykleri, tenkjer ho.

Men kva med den dagen då ungane kjem og spør, kvifor ein er døypt og den andre ikkje?

– Det opnar opp for ein fin læresituasjon, om at det er mogleg å vere ueinige og likevel leva i lag, slår ho fast.