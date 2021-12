Bør du binde prisen for å unngå flere strømsjokk?

Denne høsten har bydd på stadige strømsjokk, hvor den ene prisrekorden har slått i hjel den andre.

I folks forsøk på å spare noen kroner, har vedhandlere gått tomme, og studenter dusjer på treningssenteret.

Regjeringen har attpåtil sagt at de skal hjelpe det norske folk med å ta en del av strømregningen.

De høye prisene har også fått en god del mennesker til å vurdere hvilken type strømavtale de har.

Hva skal man gå for; spotpris eller fastpris?

BØR VENTE: Frode Fjellstad i Fjordkraft anbefaler folk å vente til prisene blir lavere, om de vil ha fastpris på strømmen. Foto: Privat

Dette er det mange som spør seg om akkurat nå, kan kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft, Frode Fjellstad, melde.

– Det har vært et veldig trykk på kundesenteret vårt. Det er naturlig når vi ser at spotprisen endrer seg og timeforskjellen er så ekstrem, sier han.

Forsikring mot pristopper

De aller fleste i Norge i dag betaler spotpris, som betyr at prisen svinger etter markedet, time for time.

Bare 3,6 prosent av oss har fastpris – altså at man har bundet strømprisen til et fast beløp pr. kilowattime. Denne avtalen har bindingstid, av varierende lengde.

Dette er et alternativ som er langt mer populært i våre naboland. I Sverige er det nemlig 23 prosent som har fastpris, mens andelen er på hele 52 prosent i Finland.

Fordelen med spotpris er at du ikke betaler mer enn det strømmen faktisk koster. Det betyr at om markedsprisen er lav, så vil også din strømregning bli lav.

Ulempen er den mange av oss har kjent på denne høsten: Når strømmarkedet svinger og prisen gjør et hopp, så svir det i lommeboka.

Disse plutselige høye utgiftene er det man slipper med fastpris.

Historisk sett er det riktignok dyrere over tid å ha fastpris viser en oversikt fra NVE, men samtidig kan man se på det som en forsikring mot veldig høye pristopper, sier Anne By Nazemi.

Hun er ansvarlig for elskling.no, som sammenligner og legger til rette for bytte av strømleverandør.

TENDENS: Flere vil ha fastpris når strømprisene kryper oppover, sier Anne By Nazemi i elskling.no. Foto: Picasa

Ifølge Nazemi har mange flere nordmenn enn normalt valgt å kjøpe fastpris denne høsten.

– Vanligvis velger majoriteten spotprisavtaler, men nå har vi sett at fordelingen mellom fastpris og spotpris ligger på nærmere 50/50, sier hun.

– Som kunde får du en forutsigbarhet når du vet hva du betaler for strømmen. Ikke alle har en økonomi som tåler de høye pristoppene. Men ulempen er at du ikke får tatt del i prisnedgangen når den kommer.

Kan bli enda verre

Ifølge strømanalytiker i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt, så vil strømprisene fortsette å svinge i månedene framover. Han forventer enda flere topper.

– Nå er det utsikter til at prisene kan bli enda verre utover januar og februar, når vi får kuldeperioder, sier han.

Lilleholt forstår godt at det for enkelte er bedre å betale litt mer over tid, i bytte mot jevnere og ikke minst lavere priser når det står på som verst.

For enkelte vil kanskje også en såkalt variabel avtale være det riktige. Da følger prisen markedet, men man har samme pris hele døgnet og får to ukers forvarsel på hva den blir.

ANALYSESJEF: Tor Reier Lilleholt er analysesjef i Volue Insight. Foto: Sondre Steen Holvik

Samtidig vil Lilleholt generelt sett anbefale at man holder seg til spotpris, om man tåler det.

– Om man vil bytte til fastpris er det uansett viktig å gjøre en skikkelig vurdering og sjekke prisene. Det er mange dyre avtaler der ute, som vil gjøre at fastpris ikke er verdt det, sier han.

– Du må tenke at du inngår en avtale som du kan leve greit med i all framtid.

Lurt med is i magen

Selvfølgelig er det ingen som må holde seg til den samme fastprisen på livstid, men det er likevel lurt å sjekke bindingstiden de forskjellige avtalene har. Disse kan variere fra noen måneder til flere år, og ofte kan det være dyrt å komme seg ut av en avtale.

Forbrukerrådet advarer mot å binde seg for dyrt og for lenge.

I tillegg sier samtlige av dem NRK har snakket med, at det er lurt å ha is i magen akkurat nå.

En fastprisavtale vil nemlig alltid ta utgangspunkt markedsprisen når den blir inngått.

– Å binde prisen nå når prisene er så høye, blir som å binde renta når den er på topp. Det er aldri noen god idé, sier Frode Fjellstad i Fjordkraft.

– Men venter du til sommeren når prisene er lavere, er det gode muligheter for å få en bra fastprisavtale.