Bygger gedigen batterifabrikk – vil ansette 2500 personer

– Batteriproduksjon i stor skala er helt avgjørende for at vi skal lykkes med det grønne skiftet, sier Lars Helge Helvig i pressemeldingen.

Han eier selskapet Valinor som nå går sammen med tidligere Morrow-direktør Terje Andersen for å etablere en ny batterifabrikk i Trøndelag.

I 2024 starter byggingen av Elinor Batteries som skal ligge i Orkland kommune.

Investerer 30 milliarder

Ambisjonen er 3-4 fabrikkmoduler som kan levere 40 gigawattimer batteri årlig. Dette tilsvarer en kapasitet på mellom 700 000 og 800 000 elbiler, skriver MN24.no.

Næringsavisen skriver videre at når den nye batterifabrikken står helt ferdig, er det investert 30 milliarder kroner og en fullskalert fabrikk vil gi 2.500 arbeidsplasser.

– Elektrifiseringen av samfunnet gjør at behovet for batterier over hele verden øker for hver dag som går. At EU skal gjøre seg mindre avhengige av batterier produsert i Asia, åpner også opp for et enda større marked i Europa, sier Terje Andersen.

Rett plassering

Andersen mener det er en fordel at batterifabrikken skal ligge nære Trondheim.

– Vi har de beste forutsetningene til å ha de riktige menneskene som jeg kaller smarte operatører fordi vi er så gode på prosess, på kjemi og på metall. Derfor er det også en vanvittig riktig plassering, fordi vi har veldig tette bånd til Sintef og NTNU-miljøet som er et av Europas ledende teknologi-miljøer.

Han mener dette er et viktig sted for Norge og satsingen på fornybar energi.

– Vi leverer på batteristrategien som Norge har lovet. Markedet vårt er i Europa og faste installasjoner – alt fra forbrukermarked på hus til industri, også inn i griden for å balansere ut prisproblematikk inn i ladestasjoner og i stasjonære formål.

Terje Andersen skal lede utviklingen av Elinor Batteries. Foto: Geir Mogen

Kan bety mye for Orkland

Orkland ligger utenfor Trondheim. Ordfører Oddbjørn Bang kaller det en skikkelig gladnyhet.

– Det er jo et tidskille i Orklands-historien.

– Vi har jobbet for denne etableringen i et års tid. Så det at det materialiserer seg så raskt er overraskende og positivt.

Bang sier at dette vil bety mer innbyggere i kommunen, noe som igjen vil føre til at det må bygges både nye skoler, barnehager og hus.

– Vi holder på å avslutte arbeidet med ny arealplan og vi setter av areal til det. Langtidsbudsjettet vi skal vedta i år må planlegges med denne veksten.