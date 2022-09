– Du har det nok ikke helt godt med deg selv. Det er noe som ikke stemmer helt. Det er noe særlig dette, sier Lasse Solberg.

Han er en av de som er ramma av alle brannene i området de siste dagene. Torsdag våkna han til at den ene søppelbøtta var påtent og ødelagt.

– Jeg tenker det er helt tilfeldig at det er vår som er brent ned. Jeg har ikke begynt å kjenne på engstelse enda, men jeg må nok snakke litt med politiet først, sier Solberg.

NEDBRENT: Søppelbøtta til familien Solberg er helt nedbrent. Det er bøtta som inneholdt papp og papir som er tent på. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Ødelagte søppelbøtter

I løpet av fire siste nettene er det starta sju branner i området Rosenborg, Singsaker og Tyholt i Trondheim.

Natt til onsdag: Brannvesenet må rykke ut til tre branner i søppelkasser.

Tre nye branner. To av dem i samme gate. Natt til fredag : Da blir noen oppdaga mens de forsøker å tenne på noe i den samme gata det brant to ganger natta før.

: Da blir noen oppdaga mens de forsøker å tenne på noe i den samme gata det brant to ganger natta før. Natt til lørdag: Tre søppelbøtter i samme gata tennes på. I tillegg blir et gjerde påtent ved hjelp av søppel.

Brannene i tre søppelbøtter natt til lørdag kunne fort endt ille, opplyser politiet. Et tre som sto like ved holdt på å ta fyr og da kunne brannen lett spredt seg videre til husa rundt.

– Denne brannen hadde et stort skadepotensial, sier operasjonsleder, Arnt Harald Aaslund, hos politiet.

Brannen i gjerdet førte til at et hus fikk en del skader. Ingen var hjemme der.

– Et vindu på en vegg har sprukket og er sota ned. Og så er det en del svarte merker på huset, sier Aaslund.

Tre sikta for brann

Politiet har som følge av alle brannene fulgt med ekstra i området. De har derfor vært raskt på plass når nye branner er blitt påtent.

– Men vi greier ikke å være over alt, alltid. Men vi følger med!, sier Aaslund.

Tre personer er så langt sikta i forbindelse med brannene. Natt til onsdag ble en mann i 40-åra sikta for skadeverk. I tillegg er en gutt på 15 år og en ung kvinne under 20 år sikta for forsøk på ildspåsettelse i forbindelse med brannforsøket natt til fredag.

Operasjonslederen sier de har noen de mistenker også for nattas branner.

– Vi har noen i kikkerten uten at jeg kan utdype det noe mer, sier Aaslund.