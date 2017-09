Sju av ti vil bruke høstferien til naturopplevelser

Nesten sju av ti som har høstferie, vil ut i naturen, ifølge undersøkelsen Ispos har utført på vegne av Norsk Friluftsliv.

– Det å søke gode uteopplevelser er en viktig del av den norske feriekulturen som fortsatt står sterkt, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Lade batterier

Han peker på at for mange innebærer hverdagen mye stillesitting

og skjermtid innendørs. Da blir det å komme seg ut i frisk luft et sårt tiltrengt

avbrekk.

– Naturen fungerer på mange måter som et pusterom der man kan lade batteriene, sier Heimdal.

Det er spesielt voksne fra 40 år og oppover som planlegger naturopplevelser i ferien. I aldersgruppen 40-59 år sier tre av fire at de skal ut i naturen. Det samme gjelder de fra 60 år og oppover.

– Kanskje er det slik at man setter enda mer pris på naturen med alderen. Men vi ser at høstlige friluftslivsaktiviteter er veldig i vinden også blant unge. For eksempel er det å plukke sopp og benytte seg av andre ville vekster noe av det mest trendy man kan gjøre nå, sier Heimdal.

Delt i to

Norge blir delt i to i høstferien. Åtte fylker Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Oslo, Oppland, Vestfold og Østfold har høstferie i uke 40, det vil si fra 2.6. oktober. De tre nordligste fylkene korter ned høstferien til kun torsdag og fredag den uka.

Resten av landet Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Rogaland, Sogn og Fjordane og Telemark tar høstferie i uke 41, fra 9. til 13. oktober.