– Dette er noe som bekymrer oss. Vi er spente på hvordan det kommer til å gå i sommer, sier sjef for utrykningspolitiet, Steven Hasseldal.

Han viser til at de nå går mot de tre tradisjonelt verste ulykkesmånedene. Om sjåførene ikke får ned farten frykter han at sommeren kan bli preget av mange stygge ulykker.

– Kontroller er noe av det viktigste vi kan gjøre for å få ned fartsnivået. Og vi må få ned fartsnivået skal vi få ned antall ulykker, sier Hasseldal til NRK.

De vil i sommer fokusere spesielt på fart og rus som ifølge Hasseldal er de to viktigste faktorene som de må få ned om de skal få bukt med ulykkene.

42 drepte i trafikken

Så langt i år har 1800 personer mista førerkortet på grunn av høy fart. Dette er nesten 20 prosent flere enn på samme tid i fjor.

Han mener også mange kontroller viktig fordi folk da får følelsen av at det er en viss risiko for å bli tatt.

Totalt omkom fem person i trafikkulykker i pinsa og så langt i år er det 42 drepte i trafikken.

Det langt flere enn i fjor.

UNGE RÅKJØRERE: Det er ofte de yngste sjåførene som blir tatt i de høyeste hastighetene, sier UP-sjef i Midt-Norge Per Evensen. Foto: Stein Lorentzen / NRK

160 kilometer i timen

Også på vegene i Midt-Norge var farten høy i hele pinsehelga. Bare i områdene rundt Trondheim beslagla de 16 førerkort på grunn av fartsovertredelser.

To ble tatt for å ha kjørt hele 160 kilometer i timen. Begge ble tatt på E6 utenfor Trondheim. Og det er de yngste sjåførene som kjører fortest.

– Ja dessverre. Når det gjelder de høyeste hastigheten så er det unge menn som sitter bak rattet, sier UP-sjef i Midt-Norge Per Evensen, som legger til at mer voksne menn preger gruppa som får bøter og forelegg for høy fart.

Hilde Bostad Norøm er fylkesleder i Personskadeforbundet i Vestfold og bistår trafikkskadde. Hun synes situasjonen er helt forferdelig og er redd at enda flere ferierende på norske veger i år vil føre til enda flere ulykker.

– Vårt krav er flere fartskontroller og flere politifolk på vegene. Bøtene må være store og det må gis mange prikker, sier Norøm.

– Unge tester høy fart

Trafikkforsker Dagfinn Moe tror koronapandemien kan være er årsak til at farten er blitt høyere på vegene. Blant annet fordi det har ført mer åpne vegstrekninger og mindre trafikk.

– Kanskje tror også folk at flere politifolk har vært i karantene. Vi vet ikke om denne kombinasjonen kan være årsaken, men det blir interessant å se i ettertid, sier seniorforsker Moe i Sintef.

UP-sjef Evensen opplyser at de kontrollerer trafikken like mye som vanlig og ikke har en eneste tjenestemann i korona-karantene. Han forteller at det virker som mye av denne kjøringa blant de unge er testing, noe han synes er skremmende.

– Desto mer du øker farten desto større en faren for at det skal skje en ulykke. Og når det skjer ulykker i en slik hastighet medfører det ofte alvorlige ulykker og også dødsfall, sier Evensen.