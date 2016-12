Sjeldent værfenomen to dager på rad

Perlemorskyer er et sjeldent fenomen, og de forekommer oftest om vinteren og på høyere breddegrader. Perlemorskyene oppstår gjerne i sammenheng med sterk vind.

– Da dannes rett og slett på grunn av at det blåser kraftig vind, slik at lufta settes i en bølgebevegelse, sa meteorologikonsulent Jan Inge Hansen da fenomenet oppsto fredag.

– Når disse bølgene går høyt nok opp hender det de drar med seg fuktighet, og da dannes disse skyene.

Dette er perlemorsskyer Ekspandér faktaboks Perlemorskyer beståer av iskrystaller som belyses av sola, som befinner seg under horisonten.

Solstrålene brytes i iskrystallene akkurat som når lyset går gjennom et prisme, og et flott fargespekter vises.

Perlemorskyer dannes helst i polare områder i perioden desember t.o.m. februar, når atmosfæren er på sitt kaldeste og solas daglige gang er gunstig.

Skyene oppstår i en høyde av 20-30 km, og ligger dermed mer enn dobbelt så høyt som vanlige slørskyer (cirrus).

Perlemorskyene kan best sees når sola står like under horisonten.

Skyene kan også inneholde dråper av salpetersyre eller svovelsyre, men det er små mengder det er snakk om. Slike skyer har også innvirkning på ozonmengden i stratosfæren. Her er det kompliserte kjemiske prosesser som virker inn.

Perlemorskyer er ikke noe en kan se hver dag, men de kan dukke opp i perioder.

– Det kan gå år mellom hver gang, forteller meteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Det er mye som skal klaffe for at vi får se perlemorskyer. Geografi er også et element.

– Dette fenomenet er mer vanlig i Trøndelag og på Østlandet. På vestlandet er dette et svært sjeldent fenomen, forteller Fagerlid.

Skyene er også observert i Troms og Nordland de siste dagene, opplyser Meteorologisk institutt.