Sjåføren som stakk av etter utforkjøring har meldt seg

– Han ringte inn hit selv, litt etter klokken 1700 i dag. Han ble deretter pågrepet hjemme hos seg selv, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Øystein Sagen.

Politiet opplyser samtidig at bilen eies av sjåføren.

Stakk fra ulykken

Mannen som er i midten av 20-årene har vært etterlyst av politiet siden tidlig søndag morgen, etter at en brøytebilsjåfør oppdaget bilen, som lå under et tre 10-15 meter ned i ei skråning. Hendelsen skjedde ved boligfeltet Eidsgrenda i Melhus i Sør-Trøndelag.

Airbagene er utløst etter utforkjøringa. Foto: OLE MARTIN WOLD

– Patruljen som kom til stedet sa det fremsto som en stygg utforkjøring. Det var skader på bilen og airbagene var utløst, men det var ikke blod på stedet. Vi vil gjerne finne den eller de som satt i bilen for å forsikre oss om at de ikke er skadde, sa operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Viola Elvrum til NRK, tidligere i dag.

Det var fotspor rundt hele bilen, så det var tydelig at sjåføren og eventuelle passasjerer hadde gått fra stedet etter ulykken. Politiet brukte også politihunder i søket etter sjåføren, men dette førte ikke frem.

Det er 60-sone på stedet hvor bilen kjørte ut. Foto: OLE MARTIN WOLD

Bilen er tauet inn

Nå sitter mannen i politiavhør, og bilen er tauet bort.

– Bileieren sørget selv for at dette ble gjort, sier Sagen.

– Politihunder har forsøkt å gå spor, men det har ikke ført frem, sier Elvrum like før klokka ni søndag morgen.