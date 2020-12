Sjåfør hardt skadd – bilen havna 80 meter fra veien

Natt til 1. juledag måtte politiet rykke ut til en utforkjøring i Lebergsbakkan på Lundamo i Melhus kommune. Den kvinnelige sjåføren var alvorlig skadd, og ble kjørt til St. Olavs hospital, ifølge operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt.

Skadene skal ikke være livstruende.

Den kvinnelige føreren i 40-årene ble alvorlig, men ikke livstruende skadd. Foto: Politiet / NRK

Mistenker høy promille

Patruljen som kom på stedet opplevde kvinnen i 40-åra som sterkt berusa, og det ble derfor tatt blodprøve av føreren.

Operasjonsleder Wenche Johnsen sier bilen rullet om lag 80 meter fra veien ned en bratt skråning til den ble fanget opp av noen trær. Det var svært glatt på stedet.

Når det lysner skal politiet tilbake for å sikre flere spor, og sørge for at bilvraket blir fjernet fra der den ligger.