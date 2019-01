Stortingets nest rikeste er Frps nye finanspolitiske talsperson

28 år gamle Sivert Bjørnstad måtte tenke seg om før ha sa ja til vervet som Frps finanspolitiske talsperson.

– Jeg må stå opp enda tidligere om morgenen, og legge meg enda senere på kvelden, for å få lest alt jeg skal og for å gjøre en så god jobb som mulig både for valgdistriktet mitt og partiet. Det blir en annen hverdag med mer jobb. Men jeg gleder meg veldig, sier Bjørnstad.

For noen dager siden fikk han beskjed om at Stortingsgruppa ville at han skulle ta over vervet etter Helge André Njåstad, som trakk seg fordi han har lekket sensitive opplysninger.

Blant de yngste – og nest rikest

Bjørnstad er tydelig på at han helst skulle ha fått den nye jobben under andre omstendigheter.

– Men det er noe jeg ikke får gjort noe med. Jeg får heller prøve å vise at jeg er tilliten verdig, og fortsette å gjøre mitt beste for å fronte Trøndelag og Frp på Stortinget.

Frp-politikeren fra Trondheim ble valgt inn på Stortinget allerede som 22-åring. I forrige periode var han Stortingets yngste.

Nå er han rangert som den nest rikeste på Stortinget, etter Jonas Gahr Støre. I 2017 hadde Bjørnstad en formue på snaut 58 millioner kroner.

Stolt over hva familien har fått til

– Jeg har ikke sett noe til disse pengene – de er investert i arbeidsplasser og maskiner som gir arbeid til 30 hardtarbeidende håndverkere i Trondheim.

Faren hans, Karl-Ove Bjørnstad, er gründer av firmaet med samme navn. I løpet av 50 år har han bygget opp det som i dag er et av Trondheims største utbygger- og eiendomselskap.

På spørsmål om hvordan det er å ha en slik formue som finanspolitisk talsperson for «partiet for folk flest», svarer Bjørnstad at han ikke ser det som et problem – heller tvert om.

– Jeg er stolt av å komme fra en familie som har skapt verdier for fellesskapet som jeg kan bruke på Stortinget.

GLEDER SEG: Som finanspolitisk talsperson skal 28 år gamle Sivert Bjørnstad være et viktig bindeledd mellom Stortinget og finansminister Siv Jensen. Her er de to sammen med Per Sandberg på Frps landsmøte i 2017. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Mest opptatt av eiendomsskatt

Redusert eiendomsskatt er, ifølge den den ferske finanspolitiske talspersonen, den viktigste saken frem mot høstens lokalvalg.

– I regjeringserklæringen har vi fastsatt at eiendomsskatten skal ned, til glede for vanlige folk i hus og hytter. Akkurat nå skriver jeg på et innlegg jeg skal ha i Stortinget om eiendomsskatt. Jeg skal jobbe for å redusere den enda mer, sier Bjørnstad.

– Er skattenivået i Norge for høyt?

– Siste fem-seks år er skatter og avgifter redusert med over 25 milliarder kroner. En gjennomsnittlig familie med to voksne og to barn sitter igjen med 11.000 kroner mer hvert eneste år. Men fortsatt mener jeg skatte- og avgiftsnivået må ned mer. En viktig del av jobben min er å se til at det blir i orden.

Men hans personlige ambisjoner innen politikken er ikke like høye, ifølge ham selv:

– Jeg har ikke så store ambisjoner på egne vegne. Jeg skal prøve og gjøre en best mulig jobb der jeg til enhver tid er satt.

– Vil du bli statsråd en gang?

– Veldig mange spør om det. Men det er ikke noe jeg går rundt og tenker på. Jeg trives veldig godt på Stortinget. Dette er verdens beste arbeidsplass, med mange hyggelige kolleger og spennende saker å jobbe med.