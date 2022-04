Kunstig intelligens kan forutsi glatte veier

Det er Nye Veiers entreprenør AF Gruppen som har bestilt systemet av Sintef i forbindelse med bygging av ny E39 mellom Kristiansand og Mandal.

Nyutviklede sensorer langs veien skal varsle om veiforholdene – både direkte til bilister og til de som driver med brøyting, strøing og salting.

– Vi er spesielt opptatt av å oppdage svart, usynlig is på asfalten, slik at vi får saltet veien.

Det sier leder for drift og vedlikehold i Nye Veier, Magnus Johansen.

Væromslag kan gjøre kjøreforholdene svært krevende, som her ved Svorksjøen i Trøndelag. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Har for få værmålinger i dag

– Det er veldig viktig for oss å få penger til å utvikle teknologi. Og spesielt at det er til noe samfunnsnyttig. Trafikksikkerhet er det aller viktigste her, sier seniorrådgiver i Sintef, Terje Moen.

Han sier videre at de optiske sensorene utvikles med tanke på å blir prisgunstige. Dermed kan de plasseres ut i et stort antall.

– I dag har vi kun 300 operative værstasjoner i Norge. Det er altfor lite til å kunne varsle de som driver med drift og vedlikehold av veiene.

For at sensoren skal lære seg å forutsi hvilken friksjon veien har, samler Terje Moen inn ulik data ved målelaboratoriet på Sintef. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Lærer seg selv å forutsi føret

Det unike med systemet er altså den optiske sensoren, som ved hjelp av spektralanalyser kan si om det er snø, is eller vann på veien. Den kan også se hvor mye salt det er i vannet. Men dette er ikke alt:

– Det er to elementer her. Det ene er selve sensoren. Det andre er at den inngår i et system for å kunne forutsi føreforholdene, sier Moen.

Det siste innebærer at temperaturmåling av veidekke og luft, skanning av veifriksjon, ulike meteorologiske data og optiske målinger blir lagt i en database. Ved hjelp av kunstig intelligens lærer sensoren seg hva de ulike målingene innebærer.

Kombinasjonen av denne opparbeidede kunnskapen og det sensoren kan se i sanntid, gjør at den kan forutsi forholdene på veien.

MEMS-teknologi Ekspandér faktaboks Teknologien i prosjektet «Prediksjon av isdannelse» er basert på et mikroelektromekanisk system, såkalt MEMS-brikke.

Selve MEMS-brikken utvikles av samarbeidspartnerne Sintef og Thunable AS, og brikken vil fungere som et miniatyrisert optisk spektrometer som kan transmittere lys innenfor et kontinuerlig spektrum av infrarøde bølgelengder.

Resultatene fra prosjektet vil også åpne muligheter innen flere andre markedsområder, som materialgjennvinning og hyperspektral avbilding.

Den sorte sylinderen på bildet er selve den optiske sensoren. Foto: Terje Moen / Sintef

Nye Veier: Tre grunner til ønsket om sensorer

Magnus Johansen i Nye Veier sier det er tre grunner til at de ønsket denne typen teknologi i E39-prosjektet.

– Trafikksikkerhet er nummer én. Det andre er økonomi, altså å få størst mulig effekt av de tiltakene man gjør. Det tredje er klima – at vi salter i minst mulig grad og bare der det trengs.

Johansen sier overvåkningen kan hjelpe dem til å salte i forkant av det legger seg is på veien, samt til å velge riktig saltblanding og -mengde.

Det er ennå ikke bestemt på hvilke strekninger sensorene skal prøves ut, men han antyder at både kuldegroper, broer og utenfor tunneler kan være aktuelle steder.

Per i dag har vi mobile målere som måler is på veien, men nøyaktigheten blir større med stasjonære sensorer, sier Magnus Johansen i Nye Veier. Foto: Liv-Unni Tveitane

Sintef jobber foreløpig med en prototype av systemet. Det er denne som skal benyttes på E39. Neste trinn er å utvikle et produkt som kan selges på det åpne markedet.

– Jeg antar at det vil ta fem til ti år. Men vi er jo avhengig av kapital, sier seniorrådgiver Terje Moen.