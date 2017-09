Siktet mor begjært løslatt

Inntrøndelag tingrett mener det ikke lenger er behov for at moren til den tre år gamle jenta som døde i Overhalla sitter varetektsfengslet. De har derfor begjært henne løslatt, skriver Trønder-Avisa. Kvinnen er siktet for grov kroppsskade på barnet sitt som døde i juni i år. Påtalemyndigheten har anket kjennelsen.