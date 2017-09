Siktet for å ha utøvd vold mot baby

Det var St. Olavs hospital som varslet politiet, skriver Adresseavisen.

Politiadvokat Hans Vang ved Trøndelag politidistrikt, opplyser til avisen at faren er siktet for grov kroppskrenkelse, etter at det ble påvist at babyen hans hadde brudd i et lårbein.

Det var forrige helg at foreldrene tok med babyen til sykehuset.

– De vurderte at skaden på barnet var innenfor det de har plikt til å varsle om, sier Vang.

Den siktede Sør-Trønderen ble pågrepet mandag kveld. Onsdag ble han deretter fremstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett.

Påtalemyndigheten ba om fengsling i to uker begrunnet i faren for bevisforspillelse, noe retten tok til følge.

Advokat til siktede, Morten Aalberg, sier til avisen at hans klient er lei seg.

– Jeg kan ikke si noe utover at det skjedde under en stellesituasjon. Min klient er svært lei seg og har gitt uttrykk for at han vil ha hjelp av barnevernet til å bli en god far – han føler skyld etter dette, sier advokaten.