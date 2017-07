Siktede løslatt etter mistenkelig dødsfall i Steinkjer

Det opplyser politiet i ei pressemelding. Det var fredag at ei kvinne ble funnet livløs på en adresse i nærheten av Steinkjer sentrum. Kvinnen i 50-årene ble erklært død på stedet. To personer ble pågrepet av politiet, siktet for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.

Lørdag kveld ble de siktede løslatt fra politiet, da det ble konkludert med at faren for bevisforspillelse ikke er til stede.

Les også: Politiet etterforsker mistenkelig dødsfall i Steinkjer

– Peker seg ut som mulige gjerningspersoner

På tidspunktet de siktede ble løslatt hadde det pågått omfattende etterforskning i to dager, forteller etterforskningsleder Leif Gundersen.

Etterforskningsleder Leif Gundersen forteller at det er ting som er sagt og gjort, som gjør at de to siktede peker seg ut som mulige gjerningspersoner. Foto: Tariq Alisubh

– Vi har avhørt de sentrale personene i saken, de siktede og vitner. Det er gjort arbeid på åstedet av kriminalteknikere og vi har sikret oss digitale spor, sier Gundersen til NRK.

– Summen av det gjør at påtalemyndigheten ikke mener det er fare for bevisforspillelse ved å løslate dem.

Siktelsen opprettholdes mot både mannen og kvinnen.

– Det er ting som er sagt og gjort, og som har kommet frem under etterforskningen, som gjør at det er to personer som peker seg ut som mulige gjerningspersoner, sier Gundersen.

Vet ikke om det har skjedd noe straffbart

Lørdag opplyste politiet at den foreløpige obduksjonsrapporten ikke viste noen sikker dødsårsak.

Politiet anser dødsfallet som mistenkelig, men har søndag formiddag ennå ikke fått avklart om det har skjedd noe straffbart.

De involverte skal tilhøre samme rusmiljø, opplyser politiet. Begge de siktede nekter straffskyld.

– Kan du fortelle hva de har forklart i avhør?

– Nei, jeg vil ikke gå i detalj på hva de har forklart, men de erkjenner ikke å ha gjort noe straffbart eller å ha noe skyld i at den kvinnen døde, sier Gundersen.