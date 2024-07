Måndag bestemte Oslo tingrett at sikta skal internerast hos Politiets Utlendingsenhet (PU) i inntil fire veker.

I mellomtida skal Utlendingsdirektoratet avgjere om mannen fyller krava for å få opphald i Noreg.

Fryktar for livet sitt fordi han er homofil

Mannen i 20-åra forklarte seg i Oslo tingrett måndag.

Retten skulle avgjere om han skulle internerast etter at politiet i Trondheim ikkje meinte det var grunn til å halde han i varetekt lenger.

I byrjinga av mai vart han pågripen i Trondheim, ved huset til eit familiemedlem.

Vedkomande budde på hemmeleg adresse fordi politiet frykta han kunne bli utsett for æresvald.

Det var fornærma som varsla politiet då sikta stod på døra.

I Oslo tingrett sa mannen at han frykta for livet sitt fordi på grunn av legninga si.

Derfor ønskjer han ikkje å bli sendt ut av Noreg igjen.

Det går fram av rettsavgjerda.

Har søkt asyl i Noreg to gonger før

Mannen kom frå eit land i Aust-Europa og til Kroatia.

Derfor må han søke asyl i Kroatia fordi det var det første Schengenlandet han kom til, ifølgje Dublinkonvensjonen.

Seinare hamna mannen i Noreg, men vart returnert til Kroatia før jul i fjor.

Han hadde forklart politiet at han frykta for livet sitt på grunn av legninga si.

Eirik Svingen Bjørgo forsvarer sikta. Foto: FREDRIK FRIELE HAUAN

I desember kom han tilbake til Noreg.

Etter at han oppsøkte familiemedlemet vart han sikta etter straffelova paragraf 279 som omhandlar drapsforbund. Det inneber at minst to personar har inngått avtale om å skade eller drepe ein annan person.

Han nektar straffskuld.

Ein annan person vart også sikta for det same forholdet.

Han vart sett fri etter avhøyret, ifølgje politiet i Trondheim.

Høg risiko for sjølvmord

Politiets Utlendingsenhet bad om at sikta blir internert for å hindre at han forsvinn og dermed motset seg å bli sendt ut av landet igjen.

PU fekk medhald i retten.

Om sikta si frykt for å bli drepen, skriv retten:

Retten bemerker at spørsmålet om (N.N) risikerer å bli drept på grunn av sin legning dersom han sendes ut, ikke er direkte relevant for vurderingen av om det er forholdsmessig å holde ham internert (...) mens hans asylsøknad behandles. Oslo tingrett 1. juli 2024

I rettsmøtet la forsvarer Eirik Svingen Bjørgo fram ei skriftleg utgreiing frå psykolog som har undersøkt sikta mens han har sete i varetekt i Trondheim.

Her går det fram at sikta har ein høg risiko for sjølvmord.

Oslo tingrett meiner det er viktig at sikta får den helsehjelpa han treng mens han er internert.