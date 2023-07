Sikta for å ha forgifta kona slik at ho døydde

Ei kvinne blei funne død i Ørland 29.juni.

Mannen blir varetektsfengsla i to veker, med brev og besøksforbod. Politier trur han skal ha forgifta ho.

– Vi ønskjer ikkje å seie kva stoff som er påvist per no. Siktinga basere seg på at han mest sannsynleg har forgifta avdøde, seier politiadvokat Ole Andreas Aftret til NRK.

Dødeleg dose

Den avdøde kvinna i 70-åra vart obdusert tysdag.

Politiadvokat Aftret opplyser til NRK at det vart funne ei dødeleg dose av eit giftstoff i blodet og i urinen til kvinna. Av omsyn til etterforskinga vil ikkje politiet seie kva stoff det er snakk om.

Korleis kvinna fekk i seg stoffet, har etterforskinga så langt ikkje gitt svar på.

– Det som er påvist er ein høg dose av det aktuelle stoffet.

Hasteinnlagd

I februar vart kvinna hasteinnlagd på St. Olavs hospital med mistanke om forgiftning. Det viste seg å vere same type stoff som det no dreier seg om.

Då kvinna vart hasteinnlagd og fekk vete stoff det dreia seg om, lurte ho på om nokon ville ta livet av henne, seier Aftret.

Men politiet valde å ikkje gå vidare med saka fordi det ikkje var andre forhold som peika mot eit straffbart forhold.

Nektar straffskuld

Sikta er ukjend med at stoffet kan ha vore i huset

Opplysningane om at døden truleg skuldast gift, overraskar den sikta, seier forsvarar Jon Reidar Aae til NRK.

– Han stiller seg heilt uforståande til det og synest det verkar heilt uverkeleg at noko sånt skal ha skjedd.

Aae fortel at den sikta fann kona sovande i stoen i stova då mannen kom heim. Han har fortalt at han la henne på golvet og starta hjarte-og lungeredning mens hann ringde AMK.