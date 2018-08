Sigrid (37) gir folk hjerneorgasme

Får du en kriblende følelse i kroppen av å høre på hvisking, børstestrøk, eller knitring med godteripapir?

Da kan det hende du har opplevd ASMR, også kalt hjerneorgasme.

Fenomenet går under navnet autonom sensorisk meridiansk respons og beskrives som en behagelig kriblende følelse i hodet, som kan spre seg til ryggen og ut til resten av kroppen, som respons til noe man ser, hører eller føler på.

På Youtube finnes det millioner av ASMR-videoer, og ifølge en artikkel fra nettstedet Think with google, er slike videoer blitt en massiv trend de siste årene. De mest sette videoene kan få opp til 20 millioner visninger, og kan inneholde alt fra hvisking til kutting av blomkål.

Lyden av at noen tar på lekeskum kan være en mulig trigger for dem som opplever ASMR. Men de fleste som kan få hjerneorgasme reagerer på hvisking. Foto: Sigrid Andersen

Lindrer angsten

"Hei, alle kriblehoder", sier Sigrid Andersen i starten av sine videoer.

Andersen er en av mange som legger ut videoer på Youtube som skal gi deg hjerneorgasme, eller en avslappende følelse i kroppen. 37-åringen sier hun får god respons, og mener slike videoer kan hjelpe mange.

– Jeg får kommentaren på alt fra at de synes jeg har fine øyenbryn, til at jeg har hjulpet de gjennom et kraftig angstanfall. Mange sier også at de får sove bedre fordi de ser på videoene mine.

Foto: skjermbilde

Andersen ser selv på ASMR-videoer. Hun opplever ofte en kriblende følelse i hodet, og et avslappet sinn.

– Jeg blir veldig rolig. Egentlig ser jeg på de for å få sovne, men de lindrer også angst-følelsene inni meg, fordi jeg får fokus på noe helt annet.

– Det er også veldig god terapi for meg å lage slike videoer, for da får jeg fylt behovet jeg har for å vise omsorg. Det er godt å vite at jeg også kan hjelpe noen, fortsetter hun.

– Sansene blandes

Department of Psychology på Swansea University i England har studert fenomenet ASMR. Studien besto av en gruppe med 245 menn, 222 kvinner og åtte personer med ikke-binært kjønn.

98 prosent av dem som ble spurt bruker videoene til avslapping, over 80 prosent bruker videoene til å sove og 70 prosent bruker videoene til å redusere stress.

Studien viser at ASMR-videoer kan være nyttig for å gi en midlertidig avkobling for personer med depresjon, stress og kronisk smerte, og at de som opplever ASMR ofte også har synestesi.

Jan-Ole Hesselberg er utdannet psykologspesialist ved NTNU. Han mener ASMR-videoer kan minne mye om meditasjon. Foto: Vidar Nordli-Mathisen

Jan-Ole Hesselberg er utdannet psykologspesialist ved NTNU. Han mener at den kriblende følelsen man får i kroppen når man for eksempel ser på slike videoer, har med hvordan nervesystemet vårt er skrudd sammen å gjøre.

– Det er nok en blanding av forskjellige ting, men man antar at det handler om at sansene blandes litt. Men nøyaktig hva som skjer, det vet man ikke enda.

– Kan dette være en slags placeboeffekt?

– Det er sikkert noen som får en del positive effekter av dette, der det egentlig handler om noe annet enn akkurat ASMR. Men fenomenet er nok mer enn en placeboeffekt. Man beskriver karakteristiske ting som skjer, og det er ganske bred enighet om hva det er som utløser det, sier han.

I Her og Nå sin sending kan du høre hva overlege ved St.Olav og NTNU, Morten Engstrøm sier om fenomenet ASMR.

Ikke for seksuell nytelse

Andersen skjønner om noen tror at videoene hun legger ut kan virke seksuelle, men sier at de absolutt ikke er ment for den type nytelse.

– Om man ikke opplever ASMR så blir man kanskje litt skeptisk til hva dette er. For noen kan det selvfølgelig være seksuelt, men videoene mine skal ikke hisse opp folk, de skal få folk til å slappe av, sier hun.

Hesselberg ønsker heller ikke å beskrive videoene som noe seksuelt.

– Det er nok en vanlig misforståelse at folk tror det, for det høres kanskje litt kinky ut. Men mange av dem som opplever dette mener det ligner mer på avslapping og meditasjon, enn på seksuell nytelse, sier han.

– Men hvorfor er disse videoene så populære?

– Det er nok knyttet til det faktum at vi har internettet, der vi kan være anonyme. ASMR er et fenomen som er litt rart å beskrive for andre, det er jo ikke noe som er så lett å fortelle til folk. Men på internett har du sjansen til å finne noen som opplever det samme som deg, sier Hesselberg.