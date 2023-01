Derfor får noen dekket begravelsen av staten

Tirsdag ble Shabana Rehman bisatt. Hun er den siste i rekken av mennesker som har fått begravelsen dekket på statens bekostning.

– Hun var en banebryter. Vi har besluttet å anerkjenne hennes innsats, som er en pionerinnsats. Hun levde altfor kort, sa statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

Begravelse på statens bekostning er en utmerkelse som tildeles av regjeringen. Men hva skal egentlig til for å få en slik anerkjennelse?

Disse har fått begravelse på statens bekostning Ekspandér faktaboks Thomas Konow, siste gjenlevende eidsvollsmann, 1881.

Evald Pauss, turnuslege, 1890.

Johan Sverdrup, tidligere statsmininster, 1892.

Baard Madsen Haugland, tidligere statsråd, 1896.

Henrik Ibsen, dramatiker, 1906.

Johannes Steen, tidligere statsmininster, 1906.

Jonas Lie, forfatter, 1908.

Torkel Halvorsen Aschehoug, professor, 1909.

Edvard Grieg, komponist, 1909.

Bjørnstjerne Bjørnson, dramatiker og forfatter, 1910.

Johan Svendsen, komponist og dirigent, 1911.

Gerhard Henrik Armauer Hansen, lege, 1912.

Emil Stang, tidligere statsmininster, 1912.

Wilhelm Christophersen, tidligere utenriksmininster, 1913.

Klaus Hansen, lege og politiker, 1914.

Gina Krog, kvinneaktivist, 1916.

Ernst Sars, historiker og politiker, 1917.

Carl Berner, tidligere stortingspresident, 1918.

Francis Hagerup, tidligere statsminister, 1921.

Thorvald Lammers, komponist og operasanger, 1922.

Otto B. Halvorsen, statsmininster, 1923.

Arne Garborg, forfatter, 1924.

Christian Michelsen, statsminister, 1925.

Fridtjof Nansen, polfarer og forsker, 1930.

Peder Kolstad, statsmininster, 1932.

Erik Werenskiold, maler og tegner, 1936.

Oscar Wisting, polfarer, 1936.

Christian Sinding, komponist, 1941.

Ivar Borgersen, kontorsjef, 1942.

Kristian Kristiansen, grønlandsfarer, 1943.

Ofre etter bombing av Norsk Hydro, 1943.

Ragnvald Hvoslef, offiser og politiker, 1944.

Sigrid Undset, forfatter, 1949.

Anders Sandvig, museumsdirektør, 1950.

Johan Nygaardsvold, tidligere statsminister, 1952.

Aldor Ingebrigtsen, lagtingspresident, 1952.

Fartein Valen, komponist, 1952.

Kristian F. Monsen, tidligere stortingspresident, 1954.

Helmer Hansen, polfarer, 1956.

Just Knud Qvigstad, tidligere statsråd, 1957.

Oscar Torp, tidligere statsmininster, 1958.

Eivind Berggrav, tidligere biskop, 1959.

Olav Bjåland, polfarer, 1961.

Otto Ruge, general, 1961.

Olav Bruvik, statsråd, 1963.

Carl Joachim Hambro, tidligere stortingspresident, 1964.

Johan Scharffenberg, tidligere overlege, 1965.

Reidar Holtermann, general, 1966.

Johan Falkberget, forfatter, 1967.

Nils Langhelle, stortingspresident, 1967.

Arnulf Øverland, forfatter, 1968.

Trygve Lie, tidligere statsråd, 1969.

Hallvard Lange, tidligere utenriksminister, 1970.

Tarjei Vesaas, dikter, 1970.

Gunnar Jahn, tidligere finansminister og sjef i Norges Bank, 1971.

Terje Wold, høyesterettsjustitiarius, 1972.

Sonja Ludvigsen, statsråd, 1974.

Toralf Øksnevad, programdirektør, 1975.

John Lyng, tidligere statsminister og utenriksminister, 1978.

Trygve Brattelie, tidligere statsminister, 1984.

Harald Sæverud, komponist, 1992.

Erling Stordahl, senterleder, 1994.

Leif Juster, skuespiller, 1995.

Haldir Moren Vesaas, forfatter, 1995.

Jan P. Syse, tidligere statsmininster, 1997.

Birger Ruud, skihopper, 1998.

Rolv Ryssdal, president for Den europeiske menneske­rettighetsdomstol, 1998.

Per Aabel, skuespiller, 1999.

Helge Ingstad, forsker og forfatter, 2001.

Nils Aslak Valkeapeää, kunstner, 2001.

Jakob Weidemann, maler, 2001/2002.

Thor Heyerdahl, forsker og oppdager, 2002.

Kjell Aukrust, kunstner, 2002/2003.

Johs. Andenæs, tidligere professor, 2003.

Ludvig Walentin Karlsen, leder for Evangeliesenteret, 2004.

Erik Erikssønn Bye, visesanger, forfatter, programleder, 2004.

Per Borten, tidligere statsminister, 2005.

Kristian Ottosen, motstandsmann og forfatter, 2006.

Lars Korvald, tidligere statsmininster, 2006.

Jens Christian Hauge, tidligere forsvarsmininister og justisminister, 2006.

Bjørn Egge, tidligere general, 2007.

Julius Paltiel, konsentrasjonsleirfange, 2008.

Arne Næss sr, professor og filosof, 2009.

Guttorm Hansen, tidligere stortingspresident, 2009.

Arne Nordheim, komponist, 2010.

Wenche Foss, skuespiller, 2011.

Grete Waitz, friidrettsutøver, 2011.

Gunnar Sønsteby, motstandsmann, 2012.

Hjalmar Johan «Hjallis» Andersen, skøyteløper, 2013.

Jo Benkow, tidligere stortingspresident, 2013.

Rolv Wesenlund, skuespiller, 2013.

Samuel Leon Steinmann, siste gjen­levende norske jøde deportert i 1942, 2015.

Wilhelm Mohr, jagerflyer under andre verdenskrig, 2016.

Jørgen Hårek Kosmo, tidligere forsvarsminister, 2017.

Odvar Nordli, tidligere statsminister, 2018.

Joachim Holmboe Rønneberg, krigshelt, 2018.

Ragnar Ulstein, krigshelt og forfatter, 2019.

Kim Friele, frontkvinne for homosaken og forfatter, 2021.

Kåre Willoch, tidligere statsminister, 2021.

Rosemarie Køhn, tidligere biskop, 2022.

Toralv Maurstad, skuespiller og teatersjef, 2022.

Shabana Rehman, skribent og samfunnsdebattant, 2022. Kilde: SMK/Wikipedia

Ingen faste regler

– Det er svært få personer som blir begravet på statens bekostning.

Det forteller kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor, Anne Kristin Hjukse. Omtrent hundre personer har fått begravelsen dekket av staten.

– Begravelse på statens bekostning gis til personer som har gjort en fremragende og helt særskilt innsats for landet eller for det norske samfunnet. Det er ikke faste regler for hvem som begraves på statens bekostning, forteller Hjukse.

Gina Krog ble den første kvinnen som fikk begravelse på statens bekostning i 1916. Hun var en norsk kvinnesaksforkjemper. Foto: Eivind Enger/Nasjonalbiblioteket Henrik Ibsen fikk begravelse på statens bekostning. Foto: Nasjonalbiblioteket Grete Waitz fikk begravelsen dekket i 2011. Kim Friele var en frontkvinne og fikk sin begravelse dekket i 2021. Wenche Foss døde i 2011, og blir av mange regnet som en av de største skuespillerne Norge har hatt. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX Rolv Wesenlund, her i rollen som Fleksnes, fikk begravelse dekket av staten. Foto: Børretzen, Sverre A. / NTB scanpix Thor Heyerdahl fikk dekket sin begravelse da han døde i 2002, 87 år gammel. Hjalmar Andersen er en av få idrettspersonligheter som har fått begravelse på statens bekostning. Dramatiker og forfatter Bjørnstjerne Bjørnson fikk begravelse dekket av staten i 1910. Foto: Mesna Foto / Aulestad, Bjørnstjerne Bjørnsons hjem/CCBY 4.0

Tar kontakt med familien

Embetsverket gir råd til hvem som bør få dekket sin begravelse, men det er statsrådene i regjeringen i samråd med statsministeren som til slutt bestemmer.

Da Rehman nå fikk sin begravelse dekket, var det kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen som tok avgjørelsen sammen med statsminister Støre.

– Shabana Rehman var en fremragende likestillingsforkjemper i hele sitt liv. Måten hun har stått opp for friheten til jenter med innvandrerbakgrunn på er enestående, sa Trettebergstuen.

Familien til avdøde blir også informert om regjeringens avgjørelse.

– Vi tar alltid kontakt med familien i forkant av en beslutning, og vi har noen få tilfeller der familien har takket nei, sier Hjukse.

Tre familier har takket nei til tilbudet: Paal Berg, Erik Brofoss og prinsesse Ragnhild, fru Lorentzen.

Få kvinner

– Historisk har dette vært personer som har formet det norske samfunnet, sier kulturkommentator i NRK, Inger Merete Hobbelstad.

Av de over hundre som har fått begravelse på statens bekostning, påpeker Hobbelstad at det er få kvinner på listen.

– Den første var kvinnesaksforkjemperen Gina Krog. Hun er bare en av ni kvinner som har fått denne æresbevisningen, og av denne listen på ni så har hele fem blitt begravet etter 2010.

Derfor syns hun det er interessant at flere kvinner nå får begravelse på statens regning.

– Man skal se ikke bort fra at regjeringen nå griper anledningen til å gjøre noe med denne kjønnsbalansen og prøver å markere at kvinners betydning i norsk historie skal verdsettes høyere.

Kulturkommentator i NRK, Inger Merete Hobbelstad, påpeker at det er svært få kvinner på listen over nordmenn som har fått begravelse på statens regning. Foto: Carina Johansen / NTB

Få fra idretten

Oversikten viser også at svært få idrettspersonligheter har fått dekket sin begravelse. Grete Waitz, Hjalmar Andersen og Birger Ruud er de eneste.

Da Nils Arne Eggen døde i januar i 2022 var det mange som tok til orde for at han burde fått dekket sin begravelse, noe han ikke fikk.

– Nils Arne Eggen har betydd mye for mange og satt dype spor etter seg i norsk idrett. Slik ordningen med begravelse på statens bekostning har vært praktisert, var det imidlertid ikke naturlig i dette tilfellet, sier Anne Kristin Hjukse.