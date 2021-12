Her sendes koronaprøven på en 120 kilometers dronereise

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er absolutt en innovasjon. Det er helt banebrytende og veldig spennende, sier Jan Gunnar Skogås.

Han har nettopp sett en drone lette fra bakken på Røros lufthavn. Den hadde med viktig last på ferden til Trondheim.

Kjærkomment i en sårbar tid

Om bord var nemlig koronaprøven til en de ansatte ved St. Olavs hospital avdeling Røros sykehus. Marte Tronsmed, fagansvarlig bioingeniør ved laboratoriet i Røros, hadde fått en pinne i nese og svelg. Nå skulle prøven til analyse.

I en liten, men godt isolert boks, ble den sendt på en 120 kilometers ferd i lufta. Endestasjonen var laboratoriet ved St. Olav i Trondheim.

Koronaprøven fikk bo i denne boksen under ferden gjennom lufta. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Skogås er avdelingssjefen ved sykehuset, og stolt over at dette var Skandinavias første dronetransport med en ekte covid-prøve.

– Nå får vi raskt prøven for analyse til Trondheim. Med det kan vi også få raskt svar tilbake, noe som gjør at vi hurtigere kan få folk tilbake i jobb igjen, sier han.

Miljøvennlig og billig

Helsetjenesten i Norge er under hardt press på grunn av pandemien. Det lille sykehuset i Røros er avhengig av hver eneste en av sine vel 100 medarbeidere.

Men denne måten å frakte på, har flere fordeler enn å gi raske koronasvar.

– Dette er miljøvennlig, og passer perfekt i det grønne skiftet. Og ikke minst er det rimelig, forklarer Skogås.

På Røros lufthavn var det Herman Øie Kolden som hadde kontroll på dronen. Han er operasjonsansvarlig i Aviant, og på et nettbrett holdt han øye med at alt gikk riktig for seg i lufta.

Herman Øie Kolden, operasjonsansvarlig i Aviant ved Røros lufthavn. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Vi gjør dette fra Røros – et av Norges kaldeste steder. Hvis dette fungerer bra her, fungerer det bra de fleste steder, sier han.

Sykehussjef Skogås tror dette er starten på noe større.

Åpner for mange muligheter

Han mener mye viktig materiell kan fraktes slik fra sykehus til sykehus. Alt fra biologisk materiell og medisiner til kirurgiske instrumenter.

– Dette åpner mange muligheter, fastslår han.

Jan Gunnar Skogås, avdelingssjef ved St. Olavs hospital avdeling Røros sykehus. Foto: Jøte Toftaker / NRK

I tillegg til å gi fordeler for sykehus, mener han denne måten å frakte på kan gagne kommunene i vårt langstrakte land.

Metoden er ennå på teststadiet. Dronen med den første koronaprøven ble sendt fra flyplassen på Røros til et landingssted ved Jonsvantnet i Trondheim.

Målet er at den snart skal sendes direkte fra sykehuset på Røros til helikopterplattformen til St. Olav.