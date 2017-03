Sender nakenbilder for å bli mer populære

– Presset kan være enormt, sier elevrådsleder Tuva Gjølga Gausen til NRK.

Skjer hver dag

Elevrådsleder Tuva Gjølga Gausen har selv fått spørsmål om å sende nakenbilder. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Nesten hver eneste dag skjer det. Elever sender svært utfordrende bilder av seg selv til andre ungdommer. På Steinkjer ungdomsskole anslår man at mellom 60 og 80 prosent av elevene har gjort det. Og ofte handler det om å være populær.

– Jeg tror det er et press der du føler du mister popularitet hvis du ikke sender eller svarer nei, sier Tuva Gjølga Gausen.

Hun har også fått slike henvendelser.

– Jeg har mottatt og er blitt spurt om å få. Jeg synes det er ukomfortabelt, og i alle fall når det er folk jeg ikke kjenner, sier hun.

Størst jentepress

Stian Bakken er miljøterapeut ved Steinkjer ungdomsskole. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Det skal være blant jentene at presset er størst.

– Mange gjør det for å bli mer populære blant guttene, sier elevrådsledeen.

Men miljøterapeuten ved Steinkjer ungdomsskole liker ikke utviklingen, og har varslet foreldrene om det som skjer.

– Det er viktig å veilede ungdommene om konsekvensene dette kan få. For det er veldig vanskelig å stoppe det, mener miljøterapeut Stian Bakken.

Skremte foreldre

Jørgen Schwenke Holm er leder i foreldreutvalget ved skolen. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Nakenbilder som spres på sosiale medier er blitt et stadig økende problem blant norsk ungdom de siste årene. Mange foreldre er skremt over utviklingen.

– Dette er en verden som er ganske skjult. Alt foregår i den vesle duppeditten som er med over alt og som brukes nesten hele tiden. Det er ikke lett for foreldre å følge med, og det er vanskelig å kreve og få se telefonene til de unge, mener leder for foreldreutvalget, Jørgen Schwenke Holm.

Mellom 60 og 80 prosent av elevene ved Steinkjer ungdomsskole skal ha sendt nakenbilder av seg selv til andre. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Intime snapper

Sosiolog Berit Skog ved NTNU har undersøkt ungdoms bruk av Snapchat og spredning av intime bilder.

Berit Skog har undersøkt ungdoms deling av intime bilder. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Undersøkelsen av 1242 Snapchat-brukere mellom 13 år og 24 år viser at 63 prosent av 15-åringer har sendt intime snapper, mens 25 prosent har mottatt slike bilder. I gruppen 13–14 år har 32 prosent sendt, og 12 prosent mottatt intime snapper.

– Deling av slike bilder kan føre til at de kommer på avveie, og spres til flere personer enn en hadde tenkt seg. Mange intimsnappere forutsetter at bildene de deler, slettes etter de tilmålte sekundene en "snap" kan være synlig. Men bildene kan havne på nett, og dette kan ha negative følger for de unge, som ofte kan identifiseres ut fra klær, kjennetegn som tatoveringer, skriver Skog i en e-post til NRK.