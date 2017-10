Maximilian Martens går i niende klasse ved Blussuvoll skole i Trondheim, og er en av mange unge som bruker Snapchat mye.

– Veldig lett

Snapchat er blitt et av de mest populære sosiale mediene i Norge. Foto: Snapchat

– Det betyr veldig mye. Jeg kan snakke med mange veldig lett. Hvis det er noe jeg lurer på kan jeg enkelt få informasjon, sier han til NRK.

Maren Klette går i niende klasse ved Blussuvoll skole. Både hun, Maximilian Martens og Dina Dybsjord klikker ofte på ikonet av et hvitt spøkelse på gul bunn på smarttelefonene sine og sender av gårde beskjeder og bilder.

– Jeg vet om folk som alltid er på telefon og snapchat. De svarer med en gang hvis jeg sender en snap, sier Klette.

– Vi bruker snap når vi skal avtale møter. Vi sender ikke meldinger, sier Dybsjord.

Streaks

De tre anslår at de sender rundt 100–150 meldinger eller bilder om dagen. Men samtlige innrømmer at de var mer aktive før, da de var opptatt av såkalte streaks.

– Før var det mer vanlig. Du må da sende melding til alle vennene dine hver dag, ellers mister du streaks, sier Maren Klette.

Ungdataundersøkelsen viser at det er viktig for mange ungdommer å opprettholde streaks fordi dette viser hvor sosialt flink man er. De tre niendeklassingene fra Blussuvoll er mest opptatt av at de vil vise at de følger med.

Blussuvoll skole er en mobilfri skole. Foto: NRK

Foreldrene sier nei

– Jeg kunne ha brukt tida på noe annet, men vi må få bruke tida på det vi vil. Jeg bruker snap når jeg har tid, sier Maximilian Martens.

– Mamma vil ikke at jeg skal være så mye på sosiale medier, men jeg vet ikke, sier Klette.

– Foreldrene mine mener jeg bruker for mye tid på det, men de har jo ikke engang snapchat selv, så de vet ikke noe om det, sier Martens.

Mobilfri skole

Lars Henrik Rygh er rektor ved Blussuvold skole i Trondheim. Foto: Signe Opsal / NRK

Blussuvoll skole er en mobilfri skole, men de ansatte bruker likevel stadig mer tid på å løse konflikter knyttet til sosiale medier.

– Jeg synes 600 snapper om dagen høres voldsomt ut, og jeg vet ikke om det er reelt ved vår skole. Men vi må forsøke å lære ungdommene å kommunisere på den rette måten. Det kan gå litt fort i svingene, sier rektor Lars Henrik Rygh til NRK.

– Foreldrene må være rollemodeller og snakke med ungdommene om konsekvensene av å være for mye på sosiale medier, mener han.