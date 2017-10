Selvsikker Nysæter før ny proffkamp: – Jeg garanterer at kampen blir ferdig før tida

Simen Nysæter fra Namsos signerte proffkontrakt med Cecilia Brækhus i mai i år, og proffdebuterte i Bergen foran 9.000 tilskuere i juni. Nå venter tungvektsbokserens andre proffkamp i Stokke mot tyske Phillip Thiele, men interessen blant tilskuerne er laber.

HARDKJØR: Nysæter har trent knallhardt over lengre tid før boksekampen. Her på ei trening hjemme i Namsos. Foto: Siri Husby Fiskum / NRK

– Det er litt kjedelig at det ikke er utsolgt til helga, men det kan fremdeles selges mange billetter i løpet av de siste dagene. Det blir nok god stemning om det blir 4000 tilskuere også, forteller Nysæter til NRK.

Knallhard oppkjøringsperiode

ANDRE KAMP: Dette blir namsosingens andre kamp som proffbokser. Her fra boksekampen i Oslo Spektrum, da Nysæter fortsatt var amatørbokser. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Trønderen kom nylig tilbake fra Manchester etter å ha gjort siste forberedelser til boksekampen på lørdag. Der har 27-åringen hatt tre treningsøkter om dagen.

– Kroppen har vært veldig tung et par dager nå, så det er godt at jeg har en del hviledager foran meg for å få bygd opp overskuddet.

Sparret mot Englands beste

TØFF MOTSTANDER: Selv om namsosingen kun har en proffkamp, så er han fryktet i ringen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I England fikk Namsosingen bryne seg på britenes beste proffboksere, og det har hatt tydelig påvirkning på selvtilliten frem mot lørdagens oppgjør.

– Jeg har fått bekreftelse på at det vi gjør er riktig, og at mine sparringskamper er bra, og ofte hakket over de jeg har sparret med i England. Selvtilliten er der den skal være, forteller Nysæter.

Lover ny knockout

GLIS(SENT): Boksekampen mellom Cecilia Brækhus og Mikaela Laurén har foreløpig ikke blitt det trekkplasteret arrangørene hadde håpet. Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

I proffdebuten i Bergen sendte Nysæter den ungarske motstanderen Miklos Kovacs raskt i bakken, og vant på teknisk knockout i andre runde. På lørdag forventer han en like kort dag på jobb.

– Så lenge jeg får til å gjøre det jeg skal og har øvd på, så vet jeg at det vil gå bra, og da vil kampen bli ferdig før tida også. Det kan jeg garantere.