Selnæs vil kjempe for Lagerbäcks tillit

Saint-Etienne-spilleren kom inn til andre omgang i privatlandskampen som endte 1-1 på Ullevaal.

– Det er artig å være tilbake. Mye gode kompiser, og det er alltid kult å spille for landslaget. Det er noe jeg trives med, sa Selnæs til NTB.

– Jeg følte ikke at jeg var så mye involvert. I andre omgang hadde de litt ball, og vi ble liggende litt lavt, selv om de vel skapte ingenting utenom målet. Jeg fikk ikke spilt på det jeg er god på, som er å være mye på ball og ta tak i ball, men sånn er det iblant, forklarte midtbanespilleren.

Fortsatt utestengt

Selnæs fikk en streng utelukkelse for uttalelser til dommerne etter 0-1-tapet i Aserbajdsjan i oktober. Han er fortsatt utestengt i kvalifiseringskampen mot Aserbajdsjan (1. september).

– Jeg tenker at det (videre spill for Norge) avhenger av hva man gjør for klubblaget. Og jeg er i en veldig bra klubb i en bra liga og har lagt et bra år bak meg nå, og jeg skal jobbe steinhardt for å gjøre det enda, enda bedre. Det skal godt gjøres å komme utenom meg om jeg gjør det så bra som jeg har planer om, mener han.

Lars Lagerbäck har snakket mye om at han skal sette en stamme med et visst antall spillere på Norges landslag. Svensken dro fram Selnæs som en av de aktuelle spillere på siste pressekonferanse før Sverige-kampen, og trønderen vil gjøre alt for å være en av Norges beste menn.

Ser bedring

– Det er det jeg har lyst til og ser for meg i mitt eget hode også, sa Selnæs, som ser bedring hos Norges landslag etter to 1-1-kamper mot Tsjekkia og Sverige i løpet av den nylig avsluttede samlingen.

– Jeg synes vel det er et steg framover, selv om vi fortsatt har mye å gå på, men det vet vi alle sammen. Men vi er nødt til å se oss selv litt i speilet også. Det kommer ikke over natta heller.

– Så vi er nødt til å ta med oss at vi har tatt et steg framover, og så vet vi at vi kan mye bedre. Jeg tror vi gleder oss alle mann til neste samling egentlig, så vi kan ta enda flere steg, avsluttet 22-åringen.