Salg av fyrverkeri over disk er nemlig kun tillatt i romjula, fra 27. til 31. desember. I Malvik i Sør-Trøndelag ble en container med 600 kg fyrverkeri tømt av tyver denne uka.

Butikksjef ved Europris-butikken i Malvik, Else Therese Eikemo fikk en ubehagelig overraskelse da hun åpnet containeren.

Beskyttelsesbrillene lå igjen

– Hele beholdningen med fyrverkeri var borte, det vil si nesten 600 kilo fyrverkeri verd nærmere 100.000 kroner, forteller Eikemo.

– Tyveriet er nok planlagt, og ikke gjort på impuls, sier butikksjef Else Therese Eikemo. Foto: Nareas sae-Khow / NRK

Hun så mange bilspor og fotspor i snøen like ved, og det lå igjen papp og søppel rundt omkring.

– Det eneste de ikke hadde tatt av varene, var et parti beskyttelsesbriller, stjerneskudd og noen mindre raketter.

Også i 2013 brøt noen seg inn i containeren utenfor Europris og tok med seg alt.

Nå blir det neppe noe salg av fyrverkeri ved Europrisbutikken.

Nesten 1000 tonn kinesisk fyrverkeri ble importert til Norge i oktober og november i 2015. Statistisk sentralbyrå anslår verdien av den importen til 21 millioner kroner.

Stjeles landet rundt

Tyveriet i Malvik er ikke enestående, det meldes hvert år om stjålet fyrverkeri flere steder i landet. Omsetningen av varen er svært høy, siden fyrverkeri selges over disk bare denne uka.

En del av tyvgodset havner trolig på det svarte markedet, forteller importører NRK har vært i kontakt med.

Både Festival fyrverkeri og Svea fireworks bekrefter at de kjenner til flere eksempler hvor personer har prøvd å videreselge stjålet fyrverkeri.

Else Therese Eikemo ved Europris er overbevist om at innbruddet i containeren er planlagt.

– Det behøver ikke nødvendigvis å dreie seg om organisert virksomhet, men noen ønsker nok å tjene penger på et slikt tyveri, sier butikksjef Eikemo.

Tyveri med høy sikkerhetsrisiko

Politiet har innledet etterforskning av tyveriet, og meddeler at de er bekymret for sikkerheten. Det er strenge regler både for transport og oppbevaring av slike mengder fyrverkeri.

Brigadesjef Håvard Bakken er ferdig utrustet for fyrverkerioppskyting. Han sier alle som er i nærheten av fyrverkeriet bør ha vernebriller på seg. Foto: Helge Carlsen / NRK

Butikksjef Else Therese Eikemo understreker gode grunner til at fyrverkeriet oppbevares i en lukket container, og i god avstand fra butikklokalet.

– Slikt må jo sikres godt på grunn av sprengningsfaren. Skulle 600 kilo fyrverkeri antennes innendørs, vil sannsynligvis en påfølgende brann ødelagt hele butikklokalet.

Tyveriet fra containeren i Malvik dekkes et stykke på vei av forsikring, men eierne får ikke alt tilbake.