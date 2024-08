Saken oppsummert Leonhard Åserud Spidsø (23) har valgt å selge leiligheten sin privat, og har brukt en kreativ annonsestrategi for å tiltrekke seg oppmerksomhet.

Han og en venn tok bilder av leiligheten med fire legotårn plassert rundt omkring, og lanserte en konkurranse hvor potensielle kjøpere som finner alle, kan vinne alt av innbo.

Konkurransen førte til en betydelig økning i sidevisninger av annonsen.

– Det er jo gøy at det skaper engasjement.

– Det er jo gøy at det skaper engasjement.

Det sier Leonhard Åserud Spidsø (23). Han er nettopp ferdig med studiene i Trondheim, og skal vende snuta tilbake til hjembyen Oslo.

Med høye kostnader ved bruk av eiendomsmegler, valgte Spidsø å selge den 35 kvadratmeter store leiligheten sin privat.

Spidsø forteller at han og en kompis tok bildene sammen og plasserte legotårn rundt om i leiligheten.

– Dette er jo kanskje en leilighet som typisk studenter vil kjøpe. Vi ønsker jo at de også skal kunne mimre tilbake til barndommen. Så vi gjorde det bare litt for tull, da.

Leonhard Spidsø (23) har gjort en kreativ vri på boligannonsen sin. Foto: Privat / Privat

Måtte tenke utenfor boksen

Annonsen fikk ikke like mange sidevisninger som Spidsø så for seg.

– Jeg fikk ikke så bra respons i starten, bare et par klikk. Da måtte jeg tenke utenfor boksen.

– Men vi hadde jo tatt disse legobildene. Og da tenkte jeg at ja, det må jo bare være optimalt å kjøre en konkurranse.

Slik ser annonsen til Leonhard Åserud Spidsø ut. Foto: SKJERMBILDE / FINN.NO Dette er legotårnene som er gjemt rundt i annonsen. Foto: Privat Dette kan du vinne om du finner alle legotårnene. Foto: Skjermbilde/ Finn.no

Og endring i sidevisninger ble det. Fra den ene dagen til den andre fikk Leonhard en betraktelig økning i sidevisninger.

– Så det var jo en helt utrolig boost.

Konkurransen ga gode sidevisninger etter at Leonhard la inn konkurransen i annonsen 31. juli. Foto: Skjermbilde/ privat

– Må ha et godt øye

Konkurransen går ut på å finne alle de fire legotårnene som er gjemt rundt i annonsebildene.

Det er ifølge Spidsø flere som har hatt vanskelig for å finne det fjerde legotårnet, og innrømmer at det er vanskelig å finne.

– Et hint er at det er ute. Men man skal ha et ganske godt øye for å kunne se det, sier Spidsø lurt.

På dette bildet skal det ene, og vanskeligste tårnet å finne, være. Ser du det? Foto: Privat

– Ikke noe vi legger oss opp i

Daglig leder og gründer av Propr.no, Kjetil Eriksson, syns konkurransen i annonsen er en kreativ løsning.

– Det dreier seg om kreativitet og oppmerksomhet. At du ringer meg, er vel et godt tegn på at han har fått oppmerksomhet? Sier han og ler.

– Er denne typen markedsføring lov?

– Ja, jeg kan ikke se noe galt i det.

Så lenge markedsføringen er ryddig, ærlig og korrekt, skal det ikke være problematisk å legge ut en slik annonse, ifølge Eriksson.

– Akkurat hvordan kundene velger å annonsere, det er det kundene selv som velger. Om man ønsker denne type ting som dette, så er ikke det noe vi legger oss opp i.

Daglig leder og gründer av Propr.no, Kjetil Eriksson, ser ikke noe galt i denne typen markedsføring. Foto: Kimberly Hero

Historisk mange boligsalg i Juli

Ifølge Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, selges det mye boliger, og i juli var det nest høyeste salget av boliger noensinne på norgesbasis.

– Det var bare under pandemien det ble solgt flere boliger.

Men i Trondheim, hvor Spidsø har slitt med å selge leiligheten sin uten konkurranse, er situasjonen noe annerledes.

– Prisutviklingen i Trondheim er svakere enn i de andre store byene. Det tar derfor lengre tid å selge en bolig i Trondheim enn i Oslo, Bergen og Stavanger.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen tror ikke slike kreative annonser gjør stort utslag for boligmarkedet. Foto: Johnny Vaet Nordskog / Johnny Vaet Nordskog

Lauridsen er klar på at han ikke tror annonsen vil påvirke boligmarkedet i stor grad.

Han tror heller ikke kreative påfunn gjør kjøpere mer interessert.

– Det kan føre til mye oppmerksomhet, men for de som skal kjøpe bolig er det kanskje boligen som er interessant, ikke den morsomme annonsen. Det blir underholdning ved siden av.

Variert respons

Spidsø har foreløpig ikke fått inn noen bud på leiligheten, men han forteller at mange tok turen på visning.

– De syns at annonsen var veldig morsom.

Boligannonsen har også fått oppmerksomhet i sosiale medier.

– Kommentarene tyder på at flere syns det kreative påfunnet er merkelig. Hva tenker du om det?

– Det skaper jo engasjement, da. Og det syns jeg er kult, sier 23-åringen.

Boligannonsen ble plukket opp i sosiale medier, og responsen har vært varierende. Foto: Skjermbilde

Til tross for at han ikke har fått inn noen bud enda, er 23-åringen trygg på at leiligheten blir solgt.

– Uansett så tror jeg at folk vil bo i en slik leilighet, nå som det bor en så kreativ person der, sier han og ler.